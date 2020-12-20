Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Pazar Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor.

Bazı kırıklıklar ve acı kabullenişlerden sonra aşk hayatınızda beklediğiniz adımları atabilir ve kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Hem maddi hem manevi anlamda yaşadığınız bu mutluluk, yaşama daha güzel bir gözle bakmanız yardımcı olacak. Bugün yeni umudunuza sarılın.



20 Aralık Koç burcu yorumu

Gerçeklerin er ya da geç görüleceğinizi sabırla beklediniz ve kazananın dürüstlük olacağını bir kez daha gösterdiniz.

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20 Aralık Boğa burcu yorumu

Arkadaşlarınıza karşı fedakar bir tutum sergiliyor samimi paylaşımlar için temel oluşturuyor. Ancak bu fedakarlığı sizin de hak ettiğinizi düşünerek ilerlemelisiniz.

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20 Aralık İkizler burcu yorumu

Ruhunuzun hassasiyetini gizlemek isteyebilirsiniz. Alıngan olabilirsiniz ve bu durumu paylaşmak yerine içinizde biriktirmeyi düşünebilirsiniz.

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20 Aralık Yengeç burcu yorumu

Keskin kararlar almak yerine ikinci bir şans vermeyi düşünmelisiniz.

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20 Aralık Aslan burcu yorumu

Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler düşünüyorsanız kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir görünüm için bugünü araştırma yapmaya ayırabilirsiniz.

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20 Aralık Başak burcu yorumu

Aileniz verdiğiniz kararlar yüzünden sizi eleştirebilir.

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20 Aralık Terazi burcu yorumu

Aile büyüklerinizle yapacağınız görüntülü konuşmalar Pazar gününüzü hayır dualarıyla güzelleştirebilir.

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20 Aralık Akrep burcu yorumu

Duygularınızı ifade etmek istedikçe ruhunuz geçmiş acıları hatırlatıyor olabilir.

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20 Aralık Yay burcu yorumu

Ailenizden sakladığınız bazı konular üçüncü kişiler tarafından ortaya çıkarılabilir.

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20 Aralık Oğlak burcu yorumu

Seyahat etme isteğinizi ertelemek zorunda kalmak canınızı sıkabilir. Koşullara göre planlarınızı ileri tarihlerde hayata geçirebilirsiniz.

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20 Aralık Kova burcu yorumu

Bugün kendinizi ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz. Kelimelerinize eleştirilerin odağı olabilir.

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20 Aralık Balık burcu yorumu

Umutlarınız hayaller ve gerçekler arasında kaybolmanıza sebep olmamalıdır.

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