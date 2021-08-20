Günlük Burç Yorumları: 20 Ağustos Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Mutluluğu kendiniz için yarattın!

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Bir şey olacaksa olur. Siz elinizden geleni yapın, gerisini Allah’a bırakın! Unutmayın, yaradılış yasası, insanın mutlu olması için vardır. Mutluluğu hissedin. Dünyayla savaşırken yüzünüzdeki o güçlü tebessümü yakalamanın huzurunu yakalayın.

20 Ağustos Koç burcu yorumu

Yakın çevrenizle iletişiminizde abartılı konuşmaların farkına varıyorsunuz.

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20 Ağustos Boğa burcu yorumu

Yalnızlık hissi sizleri köşeye sıkıştırıyor olabilir. Adım atmanız için manevi desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz.

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20 Ağustos İkizler burcu yorumu

Yoğunluk içerisinde yetiştiremediğiniz işlerinize ekip arkadaşlarınız yardımcı olmak isteyecekler.

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20 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Aile gibi gördüğünüz yakınlarınız sizden maddi destek isteyebilir.

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20 Ağustos Aslan burcu yorumu

Çalışma ortamınıza yeni bir düzen getirmek isteyebilirsiniz.

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20 Ağustos Başak burcu yorumu

Çalışma alanınızda terfi listesine isminizi ilk sıradan yazdırıyorsunuz.

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20 Ağustos Terazi burcu yorumu

Ailenizle birlikte yeni ticari oluşumlara gitme kararı alıyorsunuz.

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20 Ağustos Akrep burcu yorumu

Kardeşleriniz ile duygusal görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

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20 Ağustos Yay burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye merhaba diyorsunuz. Yaşadığınız şefkat eksikliğini tamamlıyorsunuz.

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20 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlamak için her şeyin hazır olduğunu hissediyorsunuz.

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20 Ağustos Kova burcu yorumu

Yeni bir dedikodu ile karşı karşıyasınız. Güvendiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz.

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20 Ağustos Balık burcu yorumu

Maddi olarak kullanıldığınızın farkına varıyorsunuz. Sahip olduklarınızı paylaşmama kararı alıyorsunuz.

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