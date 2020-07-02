Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Perşembe Günlük Burç Yorumları

Geçmiş hatalarınızı kabul edin ve geleceğe dönün!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Gerileyen Satürn gezegeni Kova burcundan Oğlak burcuna tekrar dönüyor. Başarılar defalarca gerçekleşmiş yenilgilerden ortaya çıkar. Endişelerinizi bir kenara bırakın ve hedefe odaklanın.2019 yılından bu yana hayatınızda imtihan olan sorunları daha kolay çözüm tamamlayacağınız bir döneme giriş yaptınız. Öncelikle bunu fark etmelisiniz. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Âmâ yeni bir gelecek kurmak şuan için mümkün. Hedeflerinizi belirleyin.

2 Temmuz Koç burcu yorumu

Bugün yakın bir arkadaşınızın yaşadığı bir durum üzerine düşündüklerinizi söyleyebilir ancak karşı taraftan beklediğiniz ilgiyi göremeyebilirsiniz. Durum böyle olduğunda sessiz kalmak ve olayları arka plandan izlemek isteyeceksiniz. Aklınızda bulunan şüphelerin yerini daha güzel duygulara bırakmalısınız.

2 Temmuz Boğa burcu yorumu

Gerek çalışma hayatı ile ilgili gerekse gelecek yaşamınızla ilgili bazı beklentileriniz bugün olumlu bir şekilde gerçekleşebilir. Geçmişten kalan problemli durumlar ertelenmiş olduğunuz bazı işler bugün itibariyle daha da kolay bir şekilde ilerleyebilir.

2 Temmuz İkizler burcu yorumu

Bugün çalışma hayatında ummadığınız engellerle karşılaşabilirsiniz. Maddi anlamda anlaşılmayan konularda karşı tarafla uzlaşma sağlamak için onların da çıkarlarına gelen teklifler sunmalısınız ki önerileriniz kabul görsün.

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2 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Çalışma hayatında size verilen sorumlulukların ağırlığı ve bununla beraber gelen hiçbir şey yetişememe duygusu yüzünden sağlığınız tehlikeye girebilir anlık stresler içinde kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Ancak dahiyane bir fikirle üstünüzdeki sorumlulukların bazılarından kurtulabilirsiniz.

2 Temmuz Aslan burcu yorumu

Aşk hayatınız ve çocuklarınızla olan konularda iletişimin hız kazandığı ve birbirinizi daha iyi anladığınız bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Yakın çevrenizden destek alarak katılacağınız bir eğitim ya da seyahat programı olabilir.

2 Temmuz Başak burcu yorumu

Çalışma ortamınızdaki bazı değişimler veya kariyeriniz ile ilgili sizin için düşünülen teklifler düşündüğünüzün daha da iyisi olabilir. Şartlar bu kadar lehinize işliyorken herhangi bir risk almaktan kaçırmamalısınız.

2 Temmuz Terazi burcu yorumu

Ev, aile ve yuva yerleşimlerinizle ilgili konularda büyük bir değişim ve dönüşüm zamanı sizi bekliyor. Ailenizle beraber yeni kararların verileceği bugünde sizin fikirlerinizin kabul görmesini isteyecek ve onlardan destek olmasını bekleyeceksiniz.

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2 Temmuz Akrep burcu yorumu

Hem özel hem de sosyal ilişkilere ait bazı sıkıntılarınızın sebebini bulmak için kendi içinize dönebilir ve bütün soruların cevaplarını bulmak isteyebilirsiniz. Aile yaşamınız ve kişisel görüşlerinizle ilgili yeni kararlar almak isteyeceğiniz bir gün.

2 Temmuz Yay burcu yorumu

Bugün gayrimenkul alım-satımı ile ilgili konularda bazı kararsızlıklar içinde kalabilir, endişeli bir tavır takınarak gelecekle ilgili hayallerinizin gerçekleşmeyeceği düşüncesine kapılabilirsiniz. Her şeyin bir yolu olduğunu düşünerek huzurunuzu arttırma yoluna bakın. Sizler iyimserliklerinizle her şeyi yoluna sokabilen kişilersiniz.

2 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Bugün özel ilişkilerden yana saklamak isteyeceğiniz bazı durumlar sizleri zor durumda bırakabilir. Aynı zamanda çalışma ortamında bir müddet canınızı sıkan bir konu üzerine aniden bulacağınız çözüm ile işleriniz büyük bir hızla ilerleme yoluna gidebilir. İlişkilerde daha sağduyulu olmalısınız.

2 Temmuz Kova burcu yorumu

Aile üyelerinizin sizin özel hayatınızla ilgili alacağı kararlara karşı kaygılı ve emin olmayan bir bakış açısı geliştirebilir ve onların fikirleri doğrultusunda hareket etmek istemeyebilirsiniz.

2 Temmuz Balık burcu yorumu

Uzun bir zaman diliminde çözülemeyen bazı konular hayatınızda iyiden iyiye sorun olarak kendini gösterebilir. Özel ilişkilerden yana kendinizi ilişkide boşlukta hissedebilir ve yeni heyecanlar peşine düşebilirsiniz. Duygusal yaşantınızda önemli başlangıçlar yapma zamanı.