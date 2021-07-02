Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Hatalı olduğunuzda hatanızı kabul edin.



Ay, Koç burcunda ilerliyor. Şu andan itibaren diğer insanları suçlamaktan vazgeçin. Mazeretler uydurmaktan veya davranışlarınızı haklı göstermekten vazgeçin. Bir hata yaptığınızda “Hatalıydım!” deyin ve bahane bulup kendinizi aklamak yerine durumu düzeltmekle meşgul olun.



Unutmayın, başkalarını suçladığınızda veya mazeretler uydurduğunuzda, aslında gücünüzden güç kaybediyorsunuz demektir. Buna izin vermeyin.

2 Temmuz Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal gerginlikler yaşayabilirsiniz. Farkında olmadan iletişiminiz de incitici konuşmalar yapabilirsiniz.

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2 Temmuz Boğa burcu yorumu

Yalnız kalmak istediğiniz bir gün. Geçmişi düşünerek kendinizle muhakeme edecek güçte olabilirsiniz.

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2 Temmuz İkizler burcu yorumu

Kendinizi bildiğiniz sürece başkalarının ne dediğine çok takılmayın.

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2 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Üslubunuzun yumuşak, sözlerinizin yapıcı, eleştirilerinizin haklı olmasına özen göstermelisiniz.

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2 Temmuz Aslan burcu yorumu

Kırgınlıklarınızı bir kenara bırakıp konuşmak için karşı taraf imkan verin.

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2 Temmuz Başak burcu yorumu

Belki de direndiğiniz şey gerçekten de sizin için daha iyi olabilir. Denemek için kendinize izin vermelisiniz.

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2 Temmuz Terazi burcu yorumu

Kendinizi manipüle etmeden iletişim kurmaya çalışın.

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2 Temmuz Akrep burcu yorumu

Çalışma hayatınızda duygusal kararlar içinde olabilirsiniz.

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2 Temmuz Yay burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlamak istiyor olabilirsiniz. Bu doğrultuda adım attığınız da olumlu cevap almanız özgüveninizi tazeleyebilir.

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2 Temmuz Oğlak burcu yorumu

İçsel toparlanma için destek alabilir ve bu sayede daha rahat hareket edebilirsiniz.

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2 Temmuz Kova burcu yorumu

İnsanlara yardımcı olma fikri sizi heyecanlandırıp daha da fazla projeler içinde yer almaya sevk edebilir.

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2 Temmuz Balık burcu yorumu

Hayatınızda maddiyattan daha değerli olan şeyleri gözden kaçırmayın.

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