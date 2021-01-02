Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Cumartesi Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kimseye ve hiçbir olaya fazla anlam yüklemeyin.

Ay Aslan burcunda ve 13:59’da boşluğa giriyor. Geçmişin sana yük getirdiği bazı problemler bugün yaşadığın bir olay ile yeniden önüne gelebilir. Çözüm esnasında önüne çıkan engelleri aşarak sonuca doğru ilerlemelisin. Geçmiş bir ilişkin birden karşına çıkabilir ya da eski bir dostun ile sürpriz bir konuşma içine çekilebilirsin. Hiçbir durum şuan göründüğü gibi olmayabilir. Kimseye ve hiçbir olaya gereğinden fazla anlam yüklemeyin.

2 Ocak Koç burcu yorumu

Aşk hayatınızın sakinliği sizleri olumsuz etkiliyor olabilir. Sahiplenici özelliğiniz duygularınızı abartılı yansıtmanıza neden olsa da içinizden geldiği gibi yaşamanız sizi daha huzurlu kılacaktır.

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2 Ocak Boğa burcu yorumu

Yorgunluğunuz emeklilik planlarınızı erken çekmenizi isteyebilir. Sakin ve huzurlu bir hayat yaşamak istemeniz artık köşenize çekilmek için yeterli sebep olabilir.

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2 Ocak İkizler burcu yorumu

Duygularınızın zihninizi meşgul edebileceği bir gün olabilir. Yoğunlaşan düşünceleriniz sizleri karamsarlığa sürüklemesine müsaade etmeden neler anlatmak istediklerini kavramalısınız.

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2 Ocak Yengeç burcu yorumu

Sizleri manipüle etmek isteyen kişiler olabilir. Üzerinize gelerek geçmiş hatalarınızı size tekrar hatırlatanlar olabilir. İstediklerini vermemek için soğukkanlı hareket etmelisiniz.

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2 Ocak Aslan burcu yorumu

Ben dediğiniz bir gün. Abartmak isteyeceğiniz özelliklerinizden dolayı tepki alabilirsiniz. Zaman sizin ama kibri de üzerinizde kullanmamalısınız.

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2 Ocak Başak burcu yorumu

Gizli olaylarla yoğun bir gün olabilir. Sizlere iletilenleri değil de gerçekleri öğrenmek için çabalamalısınız. Doğru tektir unutmayın. Şuan duyduklarınız belki de daha sonrası için yalan yanlış şeyler olabilir.

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2 Ocak Terazi burcu yorumu

Özgürlük isteğiniz ilişkinizde sorunlar yaratabilir. Sorumluluklarınızı da yerine getirmeye özen göstermelisiniz. Kaçma isteğiniz olumsuzlukları büyütebilir.

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2 Ocak Akrep burcu yorumu

Aileniz özgürlüğünüzü kısıtlamaya çalışıyor olabilir. İtiraz etmeden önce sebeplerini öğrenmelisiniz. Sizler için endişeleniyor olabilirler.

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2 Ocak Yay burcu yorumu

Duygularınızın yoğun olduğu bir gün içerisindesiniz. Anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız kendinizi ifade etmenin yollarını aramalısınız.

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2 Ocak Oğlak burcu yorumu

Özgürlüğünüz için sınırlar çizmek yerine kendinize bir alan oluşturarak oraya gitmeyi düşünmelisiniz. Sınırlarınız yalnız kalmanıza yol açabilir.

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2 Ocak Kova burcu yorumu

Bugün yüzleşmek zorunda kalabileceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmiş yapılan hatalar veya yeni konuşulan konularda düşüncelerinizi açıklarken objektif bakış açısıyla yaklaşmaya çalışmalısınız.

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2 Ocak Balık burcu yorumu

Başkalarına hizmet etmek sizleri iyi bir insan yapar ama kullanmalarına engel olmazsanız köle rolüne girebilirsiniz. Eşit olarak alma vermem dengesine uygun davranmazsanız giden hep sizden gidecektir.

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