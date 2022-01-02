Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak 2022 Pazar Terazi, Askrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Oğlak burcunda yılın ilk yeniayı gerçekleşiyor. Bugün kararlı ol!



Yılın ilk oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor. Akşam saatlerinde 22:30 civarlarında gerçekleşecek yeniay öncesi duygusal dünyanız biraz daha gergin ve öfkeli olabilir. Enerji oldukça sıkışık ve tahammülsüz olmaya açık. Mümkün oldukça bugünün sabah saatlerini daha fazla kendinizi dinlendirmek için kullanmalısınız. Ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ama hiçbir şey elinizden gelmiyor gibi olabilir. Bu yeniay bazı şeylerin sonuna geldiğini size gösterebilir. Her son yeni bir başlangıçtır. Bu duygular belkide artık cesur olman veya eyleme geçmen gerektiğini size gösterecek. Artık bunları uygulama zamanı geldi. Parasal konularda oldukça kaygı ve endişe artabilir. Finansal konulara da alım-satım ya da döviz, coin gibi anlık işlere girmemekte fayda var. Şaşırtıcı iniş-çıkışlar bazı parasal dengesizlikler içerisine sizi çekebilir.



Bu yeniay ile en çok oğlak-koç-yengeç ve terazi burçları etki altında olacaktır. Bu yeniay hayatınızda bir büyük başarıyı getirebilirken iş hayatınız ile ilgili önemli bir yol ayrımınıda anlatabilir. Bu durum sizin doğum haritanıza göre anlam kazanacaktır. Bu yeniayın etkisi 15 gün boyunca sürecektir. Bu yazılanlar sadece bugüne özel değildir. Önümüzdeki haftanın akışınıda etkilemektedir. Zekanın ve aklın temsilcisi olan gezegenimiz Merkür bugün kova burcuna geçiyor. Orijinal ve benzersiz fikirler tüm işlerinizi çözüme götürebilir. Geleneksel bakış açısından çıkın. Diğer insanlarla, özellikle arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla fikir alışverişinde bulunmanın keyfini çıkarın.



Günün motivasyon sözü: “Kendiniz yapmazsanız, hiç kimse kaderinizi iyileştirmeyecektir.” Bertolt Brecht

2 Ocak Koç burcu yorumu

Kendinize yeni hedefler belirliyorsunuz ve yeni yollara giriyorsunuz.

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2 Ocak Boğa burcu yorumu

Düşüncelerinizin yorgunluğunun ana sebebini keşfediyorsunuz.

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2 Ocak İkizler burcu yorumu

Kişisel değerinizi koruyacağınız yeni kabullenişe geçiyorsunuz.

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2 Ocak Yengeç burcu yorumu

Duygusal olarak daha mesafeli ya da artık daha resmi olmak istiyorsunuz.

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2 Ocak Aslan burcu yorumu

Günlük rutinlerinizi çözüme kavuşturmak için kişisel reform yapacaksınız.

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2 Ocak Başak burcu yorumu

Spekülasyon karşısında maddi kayıplarınızın olduğunu fark ediyorsunuz.

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2 Ocak Terazi burcu yorumu

Aile gibi gördüğünüz kişiler tarafından hayal kırıklığına uğratıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz.



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2 Ocak Akrep burcu yorumu

Bugün diyaloglarınızda sert ve mesafeli olabilirsiniz.

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2 Ocak Yay burcu yorumu

Finansal yeniliğe gidiyorsunuz. Odaklandığınız finansal kaynak arayışını tamamlayarak sonuca bağlayacaksınız.

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2 Ocak Oğlak burcu yorumu

Hayatınızda yeni bir dönemin başladığını hissediyorsunuz.

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2 Ocak Kova burcu yorumu

Güne bilmediğiniz gizli konuların açığa çıkması ile başlıyorsunuz.

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2 Ocak Balık burcu yorumu

Beklenmedik süprizler beklenmedik yenilikleri başlatıyor.

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