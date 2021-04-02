Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 2 Nisan'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 2 Nisan günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 2 Nisan Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 2 Nisan Cuma günü burç yorumlarınız..."
İlişkilerinizi sorgulayabilirsiniz.
Ay, Yay burcunda ilerliyor. Koşullara ve duygulara dayanan tepkiler yerine değerlere ve prensiplere dayanan davranışlar sergilemeyi seçin. Başkalarının değişmesini istemek bir çözüm yolu değildir. Hayatınızı takip etmeniz, düzene sokmanız için çok güzel bir fırsat diyebiliriz. Ancak bu dönem de de kendinize biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Bedensel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bunun en büyük sebebi de zihinsel karışıklıklarınız. Kendinizi tahmin bile etmediğiniz durumlar içerisinde bulabilirsiniz. Mutlu olmadığınız yerde durmayın.
2 Nisan Koç burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde diyalog kurarken kendinizi ön plana alarak isteklerinizin yerine getirilmesini sağlıyorsunuz.
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2 Nisan Boğa burcu yorumu
Ekonomik anlamda alım-satım gibi işler içindeyseniz çok fazla riskli işler içine çekilmemeye çalışın.
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2 Nisan İkizler burcu yorumu
Geçmiş ilişkinizden tekrar geri dönüş alabilirsiniz. Sizinle irtibat kurmak isterken ikinci bir şans için sizleri baskı altında tutabilir.
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2 Nisan Yengeç burcu yorumu
Yeni bir başlangıç ve ilişkinizde yeni atacağınız adım sizi heyecanlandıracak.
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2 Nisan Aslan burcu yorumu
Yaralarınızı kaşıyan insanları sevmeye çalışmayın onun yerine kendinize yönelin.
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2 Nisan Başak burcu yorumu
Yorgunluğunuz artarken ekonomik sebeplerden dolayı kendinizi de manipüle etmeyin.
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2 Nisan Terazi burcu yorumu
Kendinize güvenin ve yeni iş projelerinize giriş yapın. Yenilikler oldukça yakın.
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2 Nisan Akrep burcu yorumu
Uzun zaman olmasına rağmen verilen sözlerin tutulmaması sizleri sert hareketler yapmaya sevk edebilir.
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2 Nisan Yay burcu yorumu
Yöneticilerinizle ya da çalışma arkadaşlarınızla mailleşme, mesajlaşma gibi durumlarınıza dikkat etmelisiniz.
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2 Nisan Oğlak burcu yorumu
Geçmiş ilişkinizi kıskanabilir ya da yeniden bağlantı kurmak isteyebilirsiniz. Duygularınızın hala taze olduğunu fark ederek adım atıyorsunuz.
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2 Nisan Kova burcu yorumu
Yaşanan aksaklıkları açıkça dile getirmeniz bazı durumları yeniden gözden geçirmenizi ortaya koyacaktır.
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2 Nisan Balık burcu yorumu
Geçmiş iş başvurularınızdan geri dönüşler alabileceğiniz bir gün. Kariyerinizi yeniden değerlendirmek için görüşmeye çağrılabilirsiniz.