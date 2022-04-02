Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan 2022 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kimseyi incitme!

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve saat 16.51’de boşluğa giriyor; akşam 19.51'de ise Boğa burcuna geçiyor. Güneş ve Kiron, Koç burcunda kavuşuyor... Hayallerine ulaşabilmek için harekete geç. Hayallerin, dokunabileceğin kadar yakınında olabilir. Seni yaralayan ve üzen insanları sevmek zorunda değilsin. Onun yerine dersler çıkart ve mesafeni koy. Koşullara ve duygulara dayanan tepkiler yerine değerlere ve prensiplere dayanan davranışlar sergilemeyi seçin. Başkalarının değişmesini istemek bir çözüm yolu değildir. Hayatınızı takip etmeniz, düzene sokmanız için çok güzel bir fırsat diyebiliriz. Ancak bu dönem de de kendinize biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Bedensel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bunun en büyük sebebi de zihinsel kırışıklıklarınız olabilir. Kendinizi tahmin bile etmediğiniz durumlar içerisinde bulabilirsiniz. Mutlu olmadığınız yerde durmayın.

Motivasyon sözü: “İnsanların çoğu, bütün ömürlerini, arkalarından gelmeyen bir hayattan kaçmakla geçirirler.” Oscar Wilde

2 Nisan Koç burcu yorumu

İş hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

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2 Nisan Boğa burcu yorumu

Yeni bir plan yapacağınız bir gün.

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2 Nisan İkizler burcu yorumu

Eğitim hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz.

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2 Nisan Yengeç burcu yorumu

Ailenizle ilgili konularınızı gündeme getirebilirsiniz.

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2 Nisan Aslan burcu yorumu

Yerel çevreye karşı eleştiri dozunuzu artırabileceğiniz bir gün.

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2 Nisan Başak burcu yorumu

Geçmiş iş başvurularınızdan geri dönüşler alabileceğiniz bir gün.

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2 Nisan Terazi burcu yorumu

Yeni arkadaşlıklar kuracağınız bir gündesiniz.



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2 Nisan Akrep burcu yorumu

Yeni bir konuda çalışmalara başlamayı planladığınız bir gün.

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2 Nisan Yay burcu yorumu

İş ilişkilerinden geri dönüşleriniz var.

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2 Nisan Oğlak burcu yorumu

Yeni bir işe başlamak için girişimci ruh halinizi kullanabilirsiniz.

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2 Nisan Kova burcu yorumu

Yakın çevrenizle vakit geçirmek için harika bir gün.

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2 Nisan Balık burcu yorumu

Günün başlangıcında özel hayatınıza ağırlık vermeniz gerektiğini fark ediyorsunuz.

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