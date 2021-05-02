Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Yolunuzu değil, yönteminizi değiştirin.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Etrafınızdakilere yardımcı olun ve bunun için hiçbir karşılık beklemeyin! Böyle yaptığınızda hayattan ne istiyorsanız alabilirsiniz. Hesap kitapla yürütülen her işin bir şekilde rast gitmediğine bugüne kadar şahit oldunuz. Kimi zaman kabullenmek zor olsa da bu gerçek hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecek. Değişmesi gereken şey insanoğlunun bu konudaki tutumudur. Birine yardımcı olabilmek nasip işiyken ve bu nasip bir şekilde sizi bulmuşken, bir gün size döneceği ihtimalinden önce düşüneceğiniz tek şey karşınızdaki kişinin ya da bulunduğunuz durumun yararı olmalıdır. Bugün disiplinli yanınızı bu konudaki tutumlarınızı düzenlemeye ayırın ve hırsınızı evde bırakın.

2 Mayıs Koç burcu yorumu

Gelecek planlarınızı korumak için savaş içerisinde olabilirsiniz. Aileniz ve yakın çevreniz size engel olmaya çalışırken kimseyi dinlemiyorsunuz.

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2 Mayıs Boğa burcu yorumu

Sizi manipüle etmeye çalışan kişilerin oyunların ortaya çıkabilir. Yakın çevrenizden gelen bu hasar sizi yıpratmamalıdır.

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2 Mayıs İkizler burcu yorumu

Gizli konuların ortaya çıkabileceği bir gündesiniz. Hiç beklemediğiniz yönden gelen bu olay sizi oldukça şaşırtıyor.

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2 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Arkadaş çevrenizde beklenmedik bir olay gerçekleşebilir. Müdahale etmekte zorlandığınız durumlarda kendinizi fazlaca ön plana atmamalısınız.

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2 Mayıs Aslan burcu yorumu

Ailenize karşı öfkeli bir tutumunuz olabilir. Düzenlenmesi gereken konularda davranışlarınızda abartıya kaçmanız sorunu daha da büyütüyor.

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2 Mayıs Başak burcu yorumu

Günü kendinize ayırıyorsunuz. Mutlu olmak için küçük sebepler oluşturarak tüm haftanın yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz.

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2 Mayıs Terazi burcu yorumu

Harekete geçmek adına kendinizde güç bulamayabilirsiniz. Ne yapacağınıza karar vermek için destek almayı kabul etmelisiniz.

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2 Mayıs Akrep burcu yorumu

Yeni fikirlere açık değilsiniz. Geçmiş ve gelenekçi düşünceniz sizi modern çağa adapte etmekte zorluyor.

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2 Mayıs Yay burcu yorumu

Kendinize yeni bir güvenli alan oluşturuyorsunuz. Koruma çemberiniz içerisinde hasarsız bir şekilde yaşamayı planlıyorsunuz.

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2 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Gerginliğinizi çevrenize yansıtıyorsunuz. Bazı sorunların ya da öfke halinin faturasını etrafınızdaki insanlara kesmek hatalı ve çözüm olmayan bir seçimdir.

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2 Mayıs Kova burcu yorumu

Hesapta olmayan bazı gelişmeler planlarınızı alt üst edebilir. Ailenizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

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2 Mayıs Balık burcu yorumu

Partnerinizle aranızda bazı gergin anlar yaşanabilir. Abartıya kaçtığınızı kabul etmeli ve suçu karşı tarafta aramamalısınız.

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