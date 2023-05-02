Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs 2023 Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sakin ve makul ol, öyle de kal.

Ay, Başak burcunda ilerliyor ve saat 09.09’da Terazi burcuna geçiyor. 02.27’de Güneş ve Merkür, Boğa burcunda kavuşuyor. Yapılan kötülüklere ya da başkalarının kötülüklerine aldırmamak gerçek bir tevazudur. Allah’ın bize tekâmül için lütfettiği ve bu âlemde iyilerin kazandığını gösterdiği en güzel imtihandır. Yaşam içinde bilgeliği seç.

Motivasyon Sözü: “Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir.” Aristoteles

2 Mayıs Koç burcu yorumu

Maddi girişimlerinizi öne çıkarmak ve bir sonuca bağlamak isteyebilirsiniz.

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2 Mayıs Boğa burcu yorumu

Bireysel düzlemde bazı kararlar alabilirsiniz.

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2 Mayıs İkizler burcu yorumu

İçinizde tutmak yerine konuşmanız gereken gelişmeler yaşayabilirsiniz

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2 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Yaşantınızdaki değerleri gruplara ayırabilirsiniz.

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2 Mayıs Aslan burcu yorumu

Gecikmiş ödemeler ve üstlerinizle yapılması gereken konuşmalar gündeminize gelebilir.

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2 Mayıs Başak burcu yorumu

Bugün hem zamanı hem de becerilerinizi doğru kullanabilmek için sizi oyalayan durumları tespit edin ve elemeye başlayın.

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2 Mayıs Terazi burcu yorumu

Korkmak yerine bunun üzerine gitmeye ne kadar efor harcadığınızı düşünebilirsiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Mayıs Akrep burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde gündeme gelmesi gereken bazı düzenlemeler olabilir.

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2 Mayıs Yay burcu yorumu

Projelerinizi tamamlamak, çalışma ortamınızla ilgili düzenlemeleri konuşmak adına size bir telafi zamanı doğabilir.

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2 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Maddi getiriler elde etmek istediğiniz çalışmalarınız konusunda kendinizi geliştirmeniz gerekebilir.

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2 Mayıs Kova burcu yorumu

Evinizin bazı ihtiyaçlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir.

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2 Mayıs Balık burcu yorumu

İş görüşmelerinizden ya da önceki işlerinizden alacağınız geri dönüşler size bir hareket alanı oluşturabilir.

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