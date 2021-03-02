Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İnsan vazgeçmesi gerektiği yeri iyi bilmelidir.

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bazen hırs yapar, elimizdeki işi bitirinceye kadar diretiriz. Oysaki bu çok yorucudur. Gün içinde yapmayı düşündüğünüz programa uyun ve şu an yapmakta olduğunuz iş bitmese bile o işi bırakıp bir sonrakine geçin. Tek bir konuya odaklanmak bazen hayattan çok şey çalabilir ve size fazla katkı sağlamayabilir. Bırakacağınız ve duracağınız yeri bilmek, ne durumda olduğunuzu görmenizi sağlayacaktır. Bu da size ne yapmanız gerektiği konusunda bir rehber olur. Kendinizi illa zorlayacaksanız, bunu hayatın akışı sürerken karşınıza çıkan ya da dahil olmanız gereken başka konulara da paylaştırmalısınız. Yarım bıraktığınızı düşündüğünüz her şeyi böylelikle tamamlayabilirsiniz.

2 Mart Koç burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde ani değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz. Güdülerinizle karar almak sizi hataya itebilir.

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2 Mart Boğa burcu yorumu

Birtakım gizli konular gündeminiz olabilir ya da siz bir gizliliğin içine düşebilirsiniz. Sizinle sırrını paylaşan kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var.

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2 Mart İkizler burcu yorumu

El becerilerinizi kullanmak için yeni bir kursa kaydolmak isteyebilirsiniz. Seçim yapmakta zorlandığınızda hem eğlenip hem öğrenebileceğiniz alanları düşünün.

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2 Mart Yengeç burcu yorumu

Çalışma hayatınıza bir iş teklifi damgasını vurabilir. Beklentilerinizin dışında gelişen bu teklif size farklı bir bakış açısı ve alan oluşturabilir.

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2 Mart Aslan burcu yorumu

Duygularınıza hitap eden bir ilişkiye başlamak için bugün adım atabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz kişilerin yanında varlığınız güçleniyor.

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2 Mart Başak burcu yorumu

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Ani değişiklikler yüzünden sonrasında pişman olacağınız konuşmalar yapmamalı ama bazı şeyleri de artık sineye de çekmemelisiniz.

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2 Mart Terazi burcu yorumu

Değişen ruh halinize göre seçimler yapmak yerine sergilemek istediğiniz duruş ve düşüncelerinize göre seçimler yapmak psikolojik olarak da kendinizi iyi hissettirecektir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Mart Akrep burcu yorumu

Yalnızlık motivasyonuzu düşürüyor ve sorunları çözmüyorsa kafa karışıklığınıza neden olan konuları bulmalı, bunlarla yüzleşerek çözüme odaklanmalısınız.

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2 Mart Yay burcu yorumu

Arkadaş ortamınızda ya da toplum içinde sinirlerinize hakim olmakta zorlanabilirsiniz. Bunu hissettiğiniz anda sessiz kalmayı ve mantığınızı dinlemeyi tercih etmelisiniz.

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2 Mart Oğlak burcu yorumu

Şanslı bir gününüzdesiniz. Beklediğiniz terfi haberini alabilirsiniz. Ani gelişen durumlar sorumluluklarınızı arttırabilir, yeni bir zaman yönetimi yapmanızı gerektirebilir.

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2 Mart Kova burcu yorumu

Uzak bir yerden ya da birinden alacağınız haberler yüzünüzü güldürebilir. Duyduklarınıza göre beklentilerinizi ve planlarınızı şekillendirebilirsiniz.

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2 Mart Balık burcu yorumu

Karar vermekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Hayatınız için önemli bir yol ayrımındasınız ve ailenizin bu konudaki desteği sizin için yol gösterici olabilir.

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