Günlük Burç Yorumları 2 Mart 2025 | Venüs Retrosu Başlıyor: İlişkilere Dikkat! Bugün Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Oğlak, Kova, Balık Ve Diğer Burç Yorumları

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Venüs retrosu başlıyor!

2 Mart saat 03.37’de Venüs, Koç burcunda geri hareketine başlıyor. Bu dönem, ilişkilerde tutkulu ancak sabırsız ve bencil bir atmosfer getirebilir. Daha cesur davranabilir, ancak çatışmaya ve ani kararlara meyilli olabilirsin. Bu dönemi daha verimli geçirmek için empati geliştirmek, sabır göstermek ve iletişimde açık olmak önemli. Bazı şeyleri hızlı tüketme noktasında olmaman gerekebilir.

Motivasyon Sözü: “Kendini bilmek ruhunu bilmektir.”

2 Mart Koç burcu yorumu

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 2 Mart’ta Venüs’ün burcunuzda geri hareket etmesi, aşk hayatınızı, ilişkilerinizi ve kendinize olan bakış açınızı derinden etkileyecek. Bu retro, kendinizi nasıl ifade ettiğinizi, başkalarına nasıl göründüğünüzü ve ilişkilerde nasıl bir rol üstlendiğinizi sorgulamanıza neden olabilir.

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2 Mart Boğa burcu yorumu

Venüs’ün geri hareketine başlaması, bilinçaltınızda derin bir yolculuğa çıkmanıza neden olacak. Geri giden Venüs, sizi geçmiş aşkları, eski duygusal yaraları ve içsel olarak çözülmemiş meseleleri gözden geçirmeye zorlayabilir.

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2 Mart İkizler burcu yorumu

Venüs’ün Koç burcunda geri hareket etmesi, sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve gelecek hedefleriniz üzerinde etkili olacak. Kimin gerçekten dostunuz olup olmadığını fark edeceğiniz bir dönemdesiniz.

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2 Mart Yengeç burcu yorumu

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 2 Mart’ta Venüs’ün Koç burcunda geri hareket etmesi, kariyeriniz ve toplumdaki statünüz üzerinde etkili olacak. Bu dönemde geri giden Venüs, iş hayatınızda bazı belirsizlikleri ve eski konuların yeniden gündeme gelmesini sağlayabilir.

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2 Mart Aslan burcu yorumu

Venüs’ün Koç burcunda geri hareket etmesi, sizin için inanç sisteminizi, eğitim hayatınızı ve yurtdışı bağlantılarınızı derinlemesine sorgulamanıza neden olacak. Bu retro dönemi hayata bakış açınızı değiştirirken, geçmişteki bazı konuları tekrar gündeme getirebilir.

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2 Mart Başak burcu yorumu

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 2 Mart’ta Venüs’ün Koç burcundaki geri hareketi, sizin için finansal ortaklıklar ve duygusal derinlik konularını ön plana çıkaracak. Bu dönemde ortak finansal kaynaklar, miraslar, sigortalar ve yatırımlarla ilgili konularda belirsizlikler olabilir.

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2 Mart Terazi burcu yorumu

Venüs’ün geri hareketine başlaması, size en çok ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili önemli dersler getirecek. İlişkiler evrenizde retrolayan Venüs, geçmiş ilişkilerinizi ve iş ortaklıklarınızı sorgulamanıza neden olabilir.



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2 Mart Akrep burcu yorumu

Venüs’ün Koç burcunda geri harekete geçmesi, iş hayatınızı, günlük rutinlerinizi ve sağlığınızı etkileyebilir. Bu geri hareket, geçmişten gelen iş ilişkilerini veya eski çalışma koşullarını tekrar gündeminize getirebilir.

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2 Mart Yay burcu yorumu

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 2 Mart’ta Venüs’ün Koç burcunda geri harekete geçmesi, aşk hayatınızı, yaratıcı projelerinizi ve çocuklarla ilgili konuları etkileyecek. Aşk evinizde geri giden Venüs, eski aşklarınızı yeniden gündeme getirebilir.

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2 Mart Oğlak burcu yorumu



2 Mart’ta Venüs’ün Koç burcunda geri harekete geçmesi, aile hayatınızı, evle ilgili konuları ve geçmişte yaşanan duygusal meseleleri ön plana çıkarabilir, geçmişte yaşanan ailevi konuların tekrar gündeme gelmesine neden olabilir.

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2 Mart Kova burcu yorumu

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 2 Mart’ta Venüs’ün Koç burcunda geri harekete geçmesi, sizin için iletişim, yakın çevre ve düşünce kalıplarınızı gözden geçireceğiniz bir süreç başlatıyor.

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2 Mart Balık burcu yorumu

Venüs retrosu, özellikle para kazanma ve harcama alışkanlıklarınızı yeniden değerlendirmenizi gerektirebilir. Bu dönemde, geçmişte yaptığınız finansal hataları fark edebilir ve daha bilinçli bir maddi plan oluşturma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

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