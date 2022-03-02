Günlük Burç Yorumları: 2 Mart 2022 Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Balık burcunda şifacı yeniay gerçekleşiyor.

Ay, Balık burcunda ilerliyor ve saat 20.34’te Balık burcunda 13 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Merkür ve Satürn, Kova burcunda kavuşuyor. Seni zorlayan duygulardan ve insanlardan arın. Çünkü hayat başkaları için yaşanılmayacak kadar kısa! Mars ve plüton'un güçlü kavuşumu ani kazalara ve patlamalara karşı dikkatli olman gerektiğine işaret ediyor. Çocuklarınızı,sevdiklerinizi bu bir kaç gün hızlı hareket etmekten veya öfkeli davranmaktan sakınmaları gerektiğini söyleyin. Sinirleriniz çok bozuk ve tahammülsüz olabilirsiniz. Çok hırslı ve azimli bir duygu içinde hissedeceksiniz. Hiçbir şeyin ya da hiçbir durumun sebebi siz olmayın. Bırakın kim ne yapıyorsa yapsın.Davranışların arkasında yatan motivasyonları inceleyin.İş hayatınızda büyük bir devrim başlatıyor olabilirsiniz daha sakin kalmalısınız.Bırakmanın ve artık savaşmaman gerektiğini gösterecek bu yeniay sizlere…

Belki ilahi adaletin desteği derinden birçok şükür dedirtecek.Balık burcundaki bu yeniay aynı zamanda Jüpiter kavuşumu olduğu için birçok dolunay ve yeniaydan farklı hisler verecek. Bize yeniden başlamak için salıvermemiz gerektiğini hatırlatmak istiyor. Şu an hayatınız gözünüzün önünden film şeridi gibi geçiyor olabilir ve bu durum bunaltıcı ya da kafa karıştırıcı gelebilir. Eski kalıplardan çıkmak için farklı bir yol hayal etmeniz gerekiyor, toksik olan ve oldurtmaya çalıştığınız her şeyi serbest bırakıyoruz.

Günün motivasyon sözü: “Hiçbir şey, tecrübe edilene kadar asla gerçek olmaz.” John Keats

2 Mart Koç burcu yorumu

Yeniden başlıyorsunuz.

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2 Mart Boğa burcu yorumu

Sosyal ortamlarınızı yenilemek istiyorsunuz.

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2 Mart İkizler burcu yorumu

Kariyerinizde yeni bir karar aşamasına geliyorsunuz.

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2 Mart Yengeç burcu yorumu

Hayatınıza yeni bir renk getirerek değişimi kabulleniyorsunuz.

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2 Mart Aslan burcu yorumu

Miras konularınız netleşiyor.

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2 Mart Başak burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz.

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2 Mart Terazi burcu yorumu

Fiziksel enerjiniz düşebilir.



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2 Mart Akrep burcu yorumu

Eğer ebeveyn olmak istiyorsanız bazı güzel haberler almak için güzel bir zaman dilimindesiniz.

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2 Mart Yay burcu yorumu

Sevdikleriniz ile vakit geçirmek için kısa bir seyahat programı düzenleyebilirsiniz.

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2 Mart Oğlak burcu yorumu

Yakın çevreniz ve kardeşleriniz ile samimiyetinizi artırmak için eski soğuk davranışlarınızı yıkmak için harekete geçiyorsunuz.

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2 Mart Kova burcu yorumu

Alacaklarınız ödeniyor. Uzun zamandır beklediğiniz ödeme bugün geliyor.

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2 Mart Balık burcu yorumu

Bugün burcunuzda yeniay gerçekleşiyor.

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