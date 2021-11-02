Günlük Burç Yorumları: 2 Kasım Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerde rekabet içinde olmayı seçmeyin.

Ay terazi burcunda ilerliyor. İlişkiler şu anda hem heyecan verici hem de sinir bozucu görünebilir. Bunun nedeni, çevrenizdeki insanların normal şekilde hareket etmemesidir. Kimsenin konfor alanlarına giriş yapmamalı ya da tehdit etmemelisiniz. Bu büyük bir gerginlik yaratabilir. Heyecan verici bir yaratıcı kişi veya proje de aniden ortaya çıkarak heyecan yaratabilir. Yolunuzu şu anda tahmin edemiyor olabilirsiniz çünkü yeniay fazına doğru ilerliyoruz. Akıntıya direnmek yerine akışla gitmeniz önerilir. Aynı zamanda, ilişki ihtiyaçlarınızın ortakta ya da partnerde karşılık bulmadığını düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Bu, gizli kalmanın değil, yavaş yavaş kurtulmanın zamanıdır. Toksik bağları kopartın.

2 Kasım Koç burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizde alttan almayı tercih ettiğiniz bir gün olacaktır.

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2 Kasım Boğa burcu yorumu

Günlük aktivitelerinizde ağırdan aldığınız konularda hızlı bir gelişme yaşayabilirsiniz.

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2 Kasım İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenize karşı gergin davranışlarınız olabilir.

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2 Kasım Yengeç burcu yorumu

Toplum önünde hizmet ederken düşüncelerinizde dengede kalmaya özen göstereceksiniz.

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2 Kasım Aslan burcu yorumu

Kardeşleriniz ile iletişiminizde öncelik denge olacaktır.

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2 Kasım Başak burcu yorumu

Maddi kaynaklarınızı değerlendirme noktasında kararsızlığınız bulunuyor.

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2 Kasım Terazi burcu yorumu

Duygularınızı ifade edemiyorsunuz.



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2 Kasım Akrep burcu yorumu

Duygusal bir yapıya sahipsiniz.

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2 Kasım Yay burcu yorumu

Sosyal organizasyonlara katılarak ön plana çıkma isteğiniz olacaktır.

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2 Kasım Oğlak burcu yorumu

Mantık ve duygu arasında kalıyorsunuz.

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2 Kasım Kova burcu yorumu

Hukuki konularda kararsızlık yaşıyorsunuz.

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2 Kasım Balık burcu yorumu

Duygusallığınızdan ve acılarınızdan kopmak istemeyeceksiniz.

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