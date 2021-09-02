Günlük Burç Yorumları: 2 Eylül Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Çelişkili olma!

Ay yengeç burcunda ilerliyor. Bugün de Neptün ve Mars arasındaki sert görünüm devam ediyor. Ani gelişen olaylara karşı sakin kalmalısınız. Trafikte aşırı hız yapmayın, seyahatlerinizde emniyet kemeriniz mutlaka takılı olsun. Çevrenizde insanların gereğinden fazla dalgın olduğunu gözlemleyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız haberler geleceğe yönelik kararlarınızı değiştirebilir. Bu durumu kendi hayrınıza dönüştürmeye çalışın. Öfke duymayın. Hayatta her şey gelip geçicidir

2 Eylül Koç burcu yorumu

Yeni bir aşka yelken açıyorsunuz. Hissettiğiniz duygularınızı hoşlandığınız kişiye açıklıyorsunuz.

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2 Eylül Boğa burcu yorumu

İş başvurularınıza olumlu dönüşler alıyorsunuz. İlk iş görüşmenizi bugün gerçekleştireceksiniz.

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2 Eylül İkizler burcu yorumu

Partnerinizle ortak aktiviteler gerçekleştirmek isteyeceksiniz.

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2 Eylül Yengeç burcu yorumu

Gelecek planlarınızı, umutlarınızı içsel heyecanınızı paylaşacak bir dost arıyorsunuz.

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2 Eylül Aslan burcu yorumu

İletişim olarak sizin dikkat çekildiğiniz özel konular olabilir.

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2 Eylül Başak burcu yorumu

Yatırım yaptığınız kaynaklarınızı değiştiriyorsunuz.

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2 Eylül Terazi burcu yorumu

İlişkinizi ileri boyuta taşıma isteğiniz olacaktır.

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2 Eylül Akrep burcu yorumu

Sizi geçmişe çekmeye çalışan duygularınız olabilir.

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2 Eylül Yay burcu yorumu

Yeni bir organizasyon için davet alabilirsiniz. Gezgin kimliğiniz her zaman popülerdir.

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2 Eylül Oğlak burcu yorumu

Titiz çalışmalarınız projeler için sizin tercih edilmesini sağlıyor.

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2 Eylül Kova burcu yorumu

Uzun mesafeli seyahat gündeminizde olabilir.

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2 Eylül Balık burcu yorumu

Alacağınız haber ile yeniden motivasyon kazanıyorsunuz.

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