Günlük Burç Yorumları: 2 Ekim Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Alınganlıklara dikkat!



Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Ay-Jüpiter karşıtlığı bugün duygularınızı oldukça karmaşık bir noktaya taşıyabilir. Buna rağmen yeni başlayacağınız iş ve projelere güven duymaktan geri kalmayın. Sinirli ve gergin tavırlar sergileyebilirsiniz. Yersiz alınganlıklar içine girmeyin. Biraz daha istikrarlı olun ve şu an karşılaştığınız olayları gereğinden fazla abartmayın. Duygularınızı gizleyerek karşı tarafın ilgisini kendine çekmek isteyebilirsiniz. Finansal olarak yeni başlangıçlara girmektense bir uzmandan yardım almayı seçin.

2 Ekim Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusallık seviyeniz bugün biraz fazla olabilir.

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2 Ekim Boğa burcu yorumu

Bugün öfkeli olabilir ve bunu iş ortamınıza yansıtabilirsiniz.

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2 Ekim İkizler burcu yorumu

Bir organizasyon hazırlığında olabilirsiniz.

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2 Ekim Yengeç burcu yorumu

İş hayatınızda bazı gerginlikler yaşayabilir ve öfkeden deliye dönebilirsiniz.

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2 Ekim Aslan burcu yorumu

Bugün her yerden ve herkesten uzaklaşma isteği içinde olabilirsiniz.

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2 Ekim Başak burcu yorumu

Öfkenizi kontrol etmekte zorlandığınız bir zaman dilimi olabilir.

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2 Ekim Terazi burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir.



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2 Ekim Akrep burcu yorumu

Bugünü kendinizle zaman geçirmek ve biraz dinlenmek üzerine planlamak iyi bir fikir olabilir.

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2 Ekim Yay burcu yorumu

Bugün sizi yaralayan ve duygularınıza küsmenize sebep olan kişileri hayatınızdan çıkarmak isteyebilirsiniz.

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2 Ekim Oğlak burcu yorumu

Koşullarınızın zorlayıcı olmasının sorumlusu aileniz veya yakın çevreniz değil.

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2 Ekim Kova burcu yorumu

Yoğun iletişim trafiğiniz bütün gününüzü alabilir.

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2 Ekim Balık burcu yorumu

Baş ağrısı, durgunluk ve hissizlik hali motivasyonunuzu düşüren sebepler olabilir ama bu sebeplere tutunarak enerjinizi daha da aşağı çekmemelisiniz.

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