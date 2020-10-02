Günlük Burç Yorumları: 2 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumları

Yeniliğe direnmeyin, ona destek olun!

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Saat 00:30’da Dolunay gerçekleşiyor. 13 Ekim 2019 tarihinde hikâyenizde neler başladı? O günden bugüne sizde neler değişti? Bugün bunu düşünün ve bir yere not alın. Unutmayın, değişim sizin istediğiniz ölçüde sizinle olacaktır. Size siz lazımsınız. Bunun için kendinizi onurlandırın, içinizi süsleyin, çiçekler ekin, sonra iç dünyanızınız köşesinde güzel bir kahve ısmarlayın kendinize.

Bakın o köşe hayatınızın hiç tahmin etmediği bir yerinde size lazım olacak. Güç dediğin nedir ki?

Kavgasızlığa, iddiasızlığa, yarışmamaya öyle ihtiyacımız var ki…

Yoksa sizin gücünüz herkese yeter, yetmeyeceğinden değil…

Gücünüz kendinize yetsin…Başkasına değil.

2 Ekim Koç burcu yorumu

Kendinizle çelişecek davranışlardan kaçınmalısınız. Enerjinizi atacak hafif tempolu bir yürüyüş sizlere iyi gelecektir. Aşk’a özlem duyuyorsunuz. Bunu kontrol etmek zor olabilir.

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2 Ekim Boğa burcu yorumu

Spekülatif davranışlara kapılmadan görevinizi yerine getirmeye odaklanmalısınız. Partnerinizle yaşadığınız problemleri çok içselleştirmeden objektif değerlendirip bunları çözüme kavuşturmalısınız.

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2 Ekim İkizler burcu yorumu

Geçmiş geçmişte kaldı şimdiki ana ve geleceğe odaklanmalısınız. Sağlık kontrollerinizi ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinize gereken özeni göstermelisiniz.

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2 Ekim Yengeç burcu yorumu

Gözyaşlarınızı görmek isteyen birçok kişiye rağmen gülümsemeli ve hayata pozitif baktığınızı herkese göstermelisiniz. Çalışma hayatınızdaki kadın figürleri ile ilgili krizli durumlar yaşayabilirsiniz. Siz sadece üstünüze düşen görevinize odaklanmalısınız.

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2 Ekim Aslan burcu yorumu

Kibrinizin kurbanı olmayın. Kariyer hayatınızda değişiklik yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Sektör değiştirmeden önce şartları iyi değerlendirmeniz yararınıza olacaktır.

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2 Ekim Başak burcu yorumu

Beklemek yerine harekete geçmek size yeni bir hazinenin kapısını aralayacaktır. Kariyer hayatınızda tabiatınıza aykırı hareket eden arkadaşlarınıza sert tepkiler verebilirsiniz. İnsanları oldukları gibi kabul etmeyi öğrenmelisiniz.

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2 Ekim Terazi burcu yorumu

Konulara duygusal olarak değil de profesyonel bir yaklaşım ile yaklaşmalısınız. İlişkilerinizde daha uzlaşmacı olmayı tercih edin.

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2 Ekim Akrep burcu yorumu

Özgür olma isteğiniz çevreniz tarafından abartılı bulunabilir. Bulunduğunuz ortamın şartlarına ayak uydurmaya çalışmalısınız.

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2 Ekim Yay burcu yorumu

Sürprizlere sürprizle karşılık vermelisiniz. Sosyal iletişim yönünüzü kullanarak yeni ortaklı işlere başlangıç yapabilirsiniz. Sorumluluklarınızı aksatmayın.

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2 Ekim Oğlak burcu yorumu

Artık mazideki yaşanmışlıkları mazide bırakmanızın zamanı gelmiş olabilir. Tepkisel davranışlar sergilemek yerine bugünü sakin kalarak sürdürmeniz ilerde oluşabilecek kırgınlıkların önüne geçecektir.

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2 Ekim Kova burcu yorumu

Yapıcı olmak size kazanım sağlayacaktır. Ailenizdeki kadın figürleriyle yanlış anlaşılmalar içerisine girebilirsiniz. Kendinizi sade bir dille ifade ederseniz sorunlar çözüme ulaşacaktır.

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2 Ekim Balık burcu yorumu

Problemleri soğukkanlılıkla karşılamaya devam etmeli gerekirse bir uzmandan destek almalısınız. Bu konuda onların düşünceleri size yardımcı olacaktır.

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