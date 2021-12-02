Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 2 Aralık'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2 Aralık günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 2 Aralık Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 2 Aralık Perşembe günlük burç yorumlarınız..."
Kendiniz için çıktığınız bu yolculuğu başkasına heba etmeyin.
Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Bazen her şeyi doğru yapsanız da size yapıcı ve olumlu olarak destek veren insanlara gereksinim duyarsınız. Bugün çevrenizden bunu bekleyebilirsiniz, beklentilerinizi azaltın! Bir şeyler istediğiniz gibi gitmediğinde üzülmeyin. Böyle zamanlarda beklentileri en minimal seviye de götürebilmek en önemli şeydir. Özellikle de bugünlerde kaostan uzak durun. Kendinizi kendinizle dizginleyin.
2 Aralık Koç burcu yorumu
Şirketinize talep ettiğiniz finansal iyileştirme red cevabı gelebilir.
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2 Aralık Boğa burcu yorumu
Yabancı kişilerle kurmak istediğiniz ortaklıklarınız bitme noktasına gelebilir.
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2 Aralık İkizler burcu yorumu
Miras konularınız da aile üyelerinizle maddi boyutta anlaşmazlık yaşayabilir, ikili ilişkilerinizde kopma noktasına gelebilirsiniz.
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2 Aralık Yengeç burcu yorumu
Geçmiş partnerinizi özlüyorsunuz. Yeniden başlamak için adım atacaksınız.
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2 Aralık Aslan burcu yorumu
Çalışma ortamınızda yer değişikliği yaşıyorsunuz. Yeni bir alana görevlendirileceksiniz.
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2 Aralık Başak burcu yorumu
Yaşam enerjiniz düşüyor. Mutlu olacak sebep arıyorsunuz fakat bulamıyorsunuz.
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2 Aralık Terazi burcu yorumu
Ailenizle taşınma konusunda tartışmalar yaşayabilirsiniz.
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2 Aralık Akrep burcu yorumu
Çevreniz tarafından sosyal hayatınız fazlasıyla eleştiri alabilir ve bu durum sinirlerinizi bozabilir.
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2 Aralık Yay burcu yorumu
Yaşadığınız maddi kayıplarınızı telafi etmek için kendinize kısıtlama getiriyorsunuz.
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2 Aralık Oğlak burcu yorumu
Gelecek kaygısı içerisinde ekonomik varlığınızı nasıl korumanız gerektiğini düşünüyorsunuz.
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2 Aralık Kova burcu yorumu
Geçmiş bir konu yeniden gündeme gelebilir. Alacaklarınız için geri dönüşü kabul ediyorsunuz.
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2 Aralık Balık burcu yorumu
Bugün sizin için bir hesaplaşma günü olabilir.