Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendiniz için çıktığınız bu yolculuğu başkasına heba etmeyin.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Bazen her şeyi doğru yapsanız da size yapıcı ve olumlu olarak destek veren insanlara gereksinim duyarsınız. Bugün çevrenizden bunu bekleyebilirsiniz, beklentilerinizi azaltın! Bir şeyler istediğiniz gibi gitmediğinde üzülmeyin. Böyle zamanlarda beklentileri en minimal seviye de götürebilmek en önemli şeydir. Özellikle de bugünlerde kaostan uzak durun. Kendinizi kendinizle dizginleyin.

2 Aralık Koç burcu yorumu

Şirketinize talep ettiğiniz finansal iyileştirme red cevabı gelebilir.

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2 Aralık Boğa burcu yorumu

Yabancı kişilerle kurmak istediğiniz ortaklıklarınız bitme noktasına gelebilir.

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2 Aralık İkizler burcu yorumu

Miras konularınız da aile üyelerinizle maddi boyutta anlaşmazlık yaşayabilir, ikili ilişkilerinizde kopma noktasına gelebilirsiniz.

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2 Aralık Yengeç burcu yorumu

Geçmiş partnerinizi özlüyorsunuz. Yeniden başlamak için adım atacaksınız.

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2 Aralık Aslan burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yer değişikliği yaşıyorsunuz. Yeni bir alana görevlendirileceksiniz.

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2 Aralık Başak burcu yorumu

Yaşam enerjiniz düşüyor. Mutlu olacak sebep arıyorsunuz fakat bulamıyorsunuz.

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2 Aralık Terazi burcu yorumu

Ailenizle taşınma konusunda tartışmalar yaşayabilirsiniz.



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2 Aralık Akrep burcu yorumu

Çevreniz tarafından sosyal hayatınız fazlasıyla eleştiri alabilir ve bu durum sinirlerinizi bozabilir.

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2 Aralık Yay burcu yorumu

Yaşadığınız maddi kayıplarınızı telafi etmek için kendinize kısıtlama getiriyorsunuz.

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2 Aralık Oğlak burcu yorumu

Gelecek kaygısı içerisinde ekonomik varlığınızı nasıl korumanız gerektiğini düşünüyorsunuz.

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2 Aralık Kova burcu yorumu

Geçmiş bir konu yeniden gündeme gelebilir. Alacaklarınız için geri dönüşü kabul ediyorsunuz.

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2 Aralık Balık burcu yorumu

Bugün sizin için bir hesaplaşma günü olabilir.

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