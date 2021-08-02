Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Tembellik yapmayın ve umudunuzu kaybetmeyin!

Ay, Boğa burcunda güne başlıyoruz ama öğlen saat 12:44 zamanlarında ay ikizler burcuna geçiş yapıyor. Sabah saatlerinde kolunuzu bile kaldırmaya halinizin olmadığını düşünürken birdenbire öğleden sonra her şey oldukça hızlı ilerlemeye başlıyor olacak. Kendinizi güvende hissettiğiniz alanlardan ayrılmak ve daha cesur kararlar vermek isteyebilirsiniz.

Oldukça korku dolu ve kaygılı günlerden geçiyoruz. Ama ülke olarak bunu aşacak gücümüz fazlasıyla var. Ülkemizin haritasında Plüton 1.evde yer almaktadır ve yeniden doğmanın en güzel şeklini bizlere gösterecektir. İnanmak başarmanın sadece yarısıdır.

2 Ağustos Koç burcu yorumu

Ekonomik olarak dengede kalmak isterken özgürlüğünüzü de sorgulayabilirsiniz.

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2 Ağustos Boğa burcu yorumu

Maddi borç isteyen kişiler olabilir. Sizlerin değer verdiğinizi bilen kişiler kötü niyetlerle hareket edebilir.

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2 Ağustos İkizler burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyebilir ve daha özgür duygular içinde olma kararı verebilirsiniz

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2 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Mümkün oldukça iş hayatınızda kendinizi manipüle etmeyin. Çünkü bugün önemli görüşmeler ve kararlar vermeniz gerekebilir.

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2 Ağustos Aslan burcu yorumu

Zihniniz çok yormayın. Duygusal kararlar almamaya özen gösterin.

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2 Ağustos Başak burcu yorumu

Kendinizi yeniden şekillendirmek ve yeni iletişim kuracağınız insanlar bulmak isteyeceksiniz.

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2 Ağustos Terazi burcu yorumu

Her ortamda konuşulmak sizi sinirlendirmesin. Başarılı insanlar konuşulur. Siz yolunuza bakın.

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2 Ağustos Akrep burcu yorumu

İş birliklerinizde ya da ortaklıklarınızda değişim gerçekleşirken ters tepkilerden uzak durun.

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2 Ağustos Yay burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde beklenilmedik sorunları oluşabilir.

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2 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Kişisel dönüşüm için aile, dost güvenilir bir liman arayışınız olabilir.

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2 Ağustos Kova burcu yorumu

Ortaklı girişim için son kararı veriyorsunuz. Yeni bir projeye yeni bir ekiple birlikte başlayacaksınız.

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2 Ağustos Balık burcu yorumu

Hayat iniş ve çıkışlarla doludur. Güzel günler yakın zamanda gelecek.

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