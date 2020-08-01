Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları

2 Ağustos Koç burcu yorumu

Bir adım atarken iyice düşünerek hareket etmelisiniz. Yanlış ilişkiler sizi duygusal anlamda karmaşaya itebilir. Mantıklı olmaya çalışın. Finansal ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.

2 Ağustos Boğa burcu yorumu

Aşkta yaralarınızı sarmak adına atacağınız adımlar bugün beklentilerinizi karşılamayabilir. Davranışlarınızın asıl nedenini bulmalı ve kendi yaralarınızı kendiniz sarmayı denemelisiniz. Kendinizle zaman geçirin.

2 Ağustos İkizler burcu yorumu

Sezgilerinizde bugün hissettiğiniz konularda yanılıyor olmayabilirsiniz. Gerçekleri görmeye çalışın. Güç çatışmaları sizi biraz yoruyor.

2 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Aniden ortaya çıkan borçlar ve alacaklar konusu sorunlu bir hal alabilir. Olayları stres yapmadan çözüme kavuşturmanız sizi daha az yıpratacaktır.

2 Ağustos Aslan burcu yorumu

Cesaretinizle olayların üstüne gitmek isterken uzayan ve sonu belli olmayan durumları kesip atabilirsiniz. Kendinize güvenin ve harekete geçin.

2 Ağustos Başak burcu yorumu

Finansal konularınızı toparlamak adına güzel bir gündesiniz. Gelir gider dengenizi ayarlamak için harekete geçmelisiniz.

2 Ağustos Terazi burcu yorumu

Çevrenizdeki insanların belirsiz yaklaşımlarından sıkılmış olabilirsiniz ama bu belirsizliğe neden olan bazı korkularınızı da siz tetikliyor olabilirsiniz.

2 Ağustos Akrep burcu yorumu

İş projelerinizle ile ilgili ya da çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizle ilgili gizli kalmış konular canınızı sıkabilir. İletişimsel gücünüzle bu sorunların üstesinden geleceksiniz ve onları bir çözüme kavuşturacaksınız.

2 Ağustos Yay burcu yorumu

Yakın çevre ilişkilerinizde dedikodularla mücadele edebilir ve gizli kalmış konuların açığa çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yanlış gelen haberlere hemen itibar etmeyin.

2 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Kendinize olan güveniniz ve gururlu yapınızla etrafı kendinize hayran bırakıyor olacaksınız. Aşkta bu yaklaşım tarzı sizi oldukça başarılı bir sonuca taşıyabilir.

2 Ağustos Kova burcu yorumu

Merhamet duygunuz bugün sizi biraz yorabilir. Beklentilerinizin güçlü olması ve bir o kadar da alıngan bir gün içinde olmanız işlerinize biraz engel olabilir.

2 Ağustos Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde olayları yersiz bir şekilde büyütebilir ve iletişim de yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki birileri ile küs olma fikri sizi mutlu etmez.