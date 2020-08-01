Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları
"Uzman Astrolog Aygül Aydın 2 Ağustos günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 2 Ağustos Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 2 Ağustos’ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 2 Ağustos 2020 Pazar günü burç yorumlarınız..."
2 Ağustos Koç burcu yorumu
Bir adım atarken iyice düşünerek hareket etmelisiniz. Yanlış ilişkiler sizi duygusal anlamda karmaşaya itebilir. Mantıklı olmaya çalışın. Finansal ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.
2 Ağustos Boğa burcu yorumu
Aşkta yaralarınızı sarmak adına atacağınız adımlar bugün beklentilerinizi karşılamayabilir. Davranışlarınızın asıl nedenini bulmalı ve kendi yaralarınızı kendiniz sarmayı denemelisiniz. Kendinizle zaman geçirin.
2 Ağustos İkizler burcu yorumu
Sezgilerinizde bugün hissettiğiniz konularda yanılıyor olmayabilirsiniz. Gerçekleri görmeye çalışın. Güç çatışmaları sizi biraz yoruyor.
2 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Aniden ortaya çıkan borçlar ve alacaklar konusu sorunlu bir hal alabilir. Olayları stres yapmadan çözüme kavuşturmanız sizi daha az yıpratacaktır.
2 Ağustos Aslan burcu yorumu
Cesaretinizle olayların üstüne gitmek isterken uzayan ve sonu belli olmayan durumları kesip atabilirsiniz. Kendinize güvenin ve harekete geçin.
2 Ağustos Başak burcu yorumu
Finansal konularınızı toparlamak adına güzel bir gündesiniz. Gelir gider dengenizi ayarlamak için harekete geçmelisiniz.
2 Ağustos Terazi burcu yorumu
Çevrenizdeki insanların belirsiz yaklaşımlarından sıkılmış olabilirsiniz ama bu belirsizliğe neden olan bazı korkularınızı da siz tetikliyor olabilirsiniz.
2 Ağustos Akrep burcu yorumu
İş projelerinizle ile ilgili ya da çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizle ilgili gizli kalmış konular canınızı sıkabilir. İletişimsel gücünüzle bu sorunların üstesinden geleceksiniz ve onları bir çözüme kavuşturacaksınız.
2 Ağustos Yay burcu yorumu
Yakın çevre ilişkilerinizde dedikodularla mücadele edebilir ve gizli kalmış konuların açığa çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yanlış gelen haberlere hemen itibar etmeyin.
2 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Kendinize olan güveniniz ve gururlu yapınızla etrafı kendinize hayran bırakıyor olacaksınız. Aşkta bu yaklaşım tarzı sizi oldukça başarılı bir sonuca taşıyabilir.
2 Ağustos Kova burcu yorumu
Merhamet duygunuz bugün sizi biraz yorabilir. Beklentilerinizin güçlü olması ve bir o kadar da alıngan bir gün içinde olmanız işlerinize biraz engel olabilir.
2 Ağustos Balık burcu yorumu
Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde olayları yersiz bir şekilde büyütebilir ve iletişim de yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki birileri ile küs olma fikri sizi mutlu etmez.