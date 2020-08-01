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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları
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"Uzman Astrolog Aygül Aydın 2 Ağustos günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 2 Ağustos Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 2 Ağustos’ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 2 Ağustos 2020 Pazar günü burç yorumlarınız..."

2 Ağustos Koç burcu yorumu

Bir adım atarken iyice düşünerek hareket etmelisiniz. Yanlış ilişkiler sizi duygusal anlamda karmaşaya itebilir. Mantıklı olmaya çalışın. Finansal ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.

Koç Burcu - Pazar
Koç Burcu - Pazar

2 Ağustos Boğa burcu yorumu

Aşkta yaralarınızı sarmak adına atacağınız adımlar bugün beklentilerinizi karşılamayabilir. Davranışlarınızın asıl nedenini bulmalı ve kendi yaralarınızı kendiniz sarmayı denemelisiniz. Kendinizle zaman geçirin.

Boğa Burcu - Pazar
Boğa Burcu - Pazar

2 Ağustos İkizler burcu yorumu

Sezgilerinizde bugün hissettiğiniz konularda yanılıyor olmayabilirsiniz. Gerçekleri görmeye çalışın. Güç çatışmaları sizi biraz yoruyor.

İkizler Burcu - Pazar
İkizler Burcu - Pazar

2 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Aniden ortaya çıkan borçlar ve alacaklar konusu sorunlu bir hal alabilir. Olayları stres yapmadan çözüme kavuşturmanız sizi daha az yıpratacaktır.

Yengeç Burcu - Pazar
Yengeç Burcu - Pazar

2 Ağustos Aslan burcu yorumu

Cesaretinizle olayların üstüne gitmek isterken uzayan ve sonu belli olmayan durumları kesip atabilirsiniz. Kendinize güvenin ve harekete geçin.

Aslan Burcu - Pazar
Aslan Burcu - Pazar

2 Ağustos Başak burcu yorumu

Finansal konularınızı toparlamak adına güzel bir gündesiniz. Gelir gider dengenizi ayarlamak için harekete geçmelisiniz.

Başak Burcu - Pazar
Başak Burcu - Pazar

2 Ağustos Terazi burcu yorumu

Çevrenizdeki insanların belirsiz yaklaşımlarından sıkılmış olabilirsiniz ama bu belirsizliğe neden olan bazı korkularınızı da siz tetikliyor olabilirsiniz.

Terazi Burcu - Pazar
Terazi Burcu - Pazar

2 Ağustos Akrep burcu yorumu

İş projelerinizle ile ilgili ya da çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizle ilgili gizli kalmış konular canınızı sıkabilir. İletişimsel gücünüzle bu sorunların üstesinden geleceksiniz ve onları bir çözüme kavuşturacaksınız.

Akrep Burcu - Pazar
Akrep Burcu - Pazar

2 Ağustos Yay burcu yorumu

Yakın çevre ilişkilerinizde dedikodularla mücadele edebilir ve gizli kalmış konuların açığa çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yanlış gelen haberlere hemen itibar etmeyin.

Yay Burcu - Pazar
Yay Burcu - Pazar

2 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Kendinize olan güveniniz ve gururlu yapınızla etrafı kendinize hayran bırakıyor olacaksınız. Aşkta bu yaklaşım tarzı sizi oldukça başarılı bir sonuca taşıyabilir.

Oğlak Burcu - Pazar
Oğlak Burcu - Pazar

2 Ağustos Kova burcu yorumu

Merhamet duygunuz bugün sizi biraz yorabilir. Beklentilerinizin güçlü olması ve bir o kadar da alıngan bir gün içinde olmanız işlerinize biraz engel olabilir.

Kova Burcu - Pazar
Kova Burcu - Pazar

2 Ağustos Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde olayları yersiz bir şekilde büyütebilir ve iletişim de yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki birileri ile küs olma fikri sizi mutlu etmez.

Balık Burcu - Pazar
Balık Burcu - Pazar
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