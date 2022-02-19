Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat 2022 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Rekabetten uzak dur.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor; yönetici gezegeni Venüs, Mars ile kavuşuyor. İlişkilerde sürpriz itiraflar, çabalar söz konusu olabilir. Sevgiye verilen emeği görmezden gelme! Bedenini ve zihnini tüm olumsuz düşüncelerden arındır. Huzurlu olup akışa güven... Aşkta yaralarınızı sarmak adına atacağınız adımlar bugün beklentilerinizi karşılamayabilir. Davranışlarınızın asıl nedenini bulmalı ve kendi yaralarınızı kendiniz sarmayı denemelisiniz. Kendinizle zaman geçirin.

Günün Motivasyon Sözü: “Zaman üzerimizden uçup gidiyor, ancak gölgesini arkasında bırakıyor.” Nathaniel Hawthorne

19 Şubat Koç burcu yorumu

Bugün çok hızlı şekilde değişen duygusal değişimlerin içinde olabilirsin.

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19 Şubat Boğa burcu yorumu

Güven konusunda hassas yapınız bugün size yorabilir.

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19 Şubat İkizler burcu yorumu

Bazı olaylar karşısındaki tutumunuz sizi bile yorabilir.

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19 Şubat Yengeç burcu yorumu

İş hayatında duygularınızla hareket etmek sizin iş yükünüzün artmasına sebep olabilir.

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19 Şubat Aslan burcu yorumu

İş ortamınızdaki arkadaşlarınızla aranızda bazı gerginlikler olabilir.

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19 Şubat Başak burcu yorumu

Artık miadını doldurduğunuzu düşünerek yaşadığınız şehirden ayrılmak isteyebilirsiniz.

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19 Şubat Terazi burcu yorumu

Çalışma hayatınızda var olan konuları veya sorunları fazlasıyla ayrıntılı bir şekilde inceliyor olabilirsiniz.



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19 Şubat Akrep burcu yorumu

Gizli saklı yaşanan her ne varsa onların ortaya çıktığı bir zaman dilimi olabilir.

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19 Şubat Yay burcu yorumu

İş hayatında geçmişteki hatalardan dolayı bazı problemler yaşanabilir ve o problemler sizin hatanızmış gibi lanse edilebilir.

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19 Şubat Oğlak burcu yorumu

Yöneticileriniz tarafından mükemmeliyetçi yapınız bugün fazlasıyla eleştiri alabilir ve duyduklarınız sizi incitebilir.

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19 Şubat Kova burcu yorumu

Takıntılı yapınız bugün sizi oldukça yorabilir.

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19 Şubat Balık burcu yorumu

Bir değişim düşüncesi içine girebilir ve fiziksel olarak görüntünüzden rahatsızlık duyabilirsiniz.

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