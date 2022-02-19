Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat 2022 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 19 Şubat'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 19 Şubat günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 19 Şubat Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 19 Şubat 2022 Cumartesi günlük burç yorumları..."
Rekabetten uzak dur.
Ay, Terazi burcunda ilerliyor; yönetici gezegeni Venüs, Mars ile kavuşuyor. İlişkilerde sürpriz itiraflar, çabalar söz konusu olabilir. Sevgiye verilen emeği görmezden gelme! Bedenini ve zihnini tüm olumsuz düşüncelerden arındır. Huzurlu olup akışa güven... Aşkta yaralarınızı sarmak adına atacağınız adımlar bugün beklentilerinizi karşılamayabilir. Davranışlarınızın asıl nedenini bulmalı ve kendi yaralarınızı kendiniz sarmayı denemelisiniz. Kendinizle zaman geçirin.
Günün Motivasyon Sözü: “Zaman üzerimizden uçup gidiyor, ancak gölgesini arkasında bırakıyor.” Nathaniel Hawthorne
19 Şubat Koç burcu yorumu
Bugün çok hızlı şekilde değişen duygusal değişimlerin içinde olabilirsin.
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19 Şubat Boğa burcu yorumu
Güven konusunda hassas yapınız bugün size yorabilir.
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19 Şubat İkizler burcu yorumu
Bazı olaylar karşısındaki tutumunuz sizi bile yorabilir.
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19 Şubat Yengeç burcu yorumu
İş hayatında duygularınızla hareket etmek sizin iş yükünüzün artmasına sebep olabilir.
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19 Şubat Aslan burcu yorumu
İş ortamınızdaki arkadaşlarınızla aranızda bazı gerginlikler olabilir.
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19 Şubat Başak burcu yorumu
Artık miadını doldurduğunuzu düşünerek yaşadığınız şehirden ayrılmak isteyebilirsiniz.
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19 Şubat Terazi burcu yorumu
Çalışma hayatınızda var olan konuları veya sorunları fazlasıyla ayrıntılı bir şekilde inceliyor olabilirsiniz.
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19 Şubat Akrep burcu yorumu
Gizli saklı yaşanan her ne varsa onların ortaya çıktığı bir zaman dilimi olabilir.
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19 Şubat Yay burcu yorumu
İş hayatında geçmişteki hatalardan dolayı bazı problemler yaşanabilir ve o problemler sizin hatanızmış gibi lanse edilebilir.
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19 Şubat Oğlak burcu yorumu
Yöneticileriniz tarafından mükemmeliyetçi yapınız bugün fazlasıyla eleştiri alabilir ve duyduklarınız sizi incitebilir.
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19 Şubat Kova burcu yorumu
Takıntılı yapınız bugün sizi oldukça yorabilir.
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19 Şubat Balık burcu yorumu
Bir değişim düşüncesi içine girebilir ve fiziksel olarak görüntünüzden rahatsızlık duyabilirsiniz.