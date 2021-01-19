Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Salı Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Eğer bir şeyin sebebiyseniz sonucu olamazsınız.

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Bu gece Güneş, Kova burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızda bazı değişimler ya da toplumsal itibarınız ile ilgili sorunlarınız bugün gündem olabilir. Bu işte yalnız başınıza olduğunuzu bilmek ve yakınlarınızdan destek görmemek ruhsal anlamda kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Gerçekten yalnız da olabilirsiniz. Ama bu durum sizi düşürmemeli. Aksine, koşullar böyleyken de neler yapabildiğinizi düşünerek gücünüzü tazelemelisiniz. Görünür olacağınız konuları geliştirmeniz ve iyileştirmeniz gerektiğinde o güç size en büyük dayanak olacaktır. Niyet çok önemlidir. Eğer bir konuda sonuca gitmek istiyorsanız niyetinizi temiz tutun.

19 Ocak Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal olabileceğiniz bir gün. Sevilme ihtiyacınızı ve hislerinizi ifade ederseniz karşılık görebilirsiniz. Sevgi saklamak ya da kaçınmak için değildir.

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19 Ocak Boğa burcu yorumu

Öfkenizi iş yerinize yansıtmamak için bugün izin kullanmak niyetinde olabilirsiniz. Şartlar gerektirmiyorsa zamanı yalnız çalışarak tamamlayabilirsiniz. Bu enerjiyi faydalı işlere yönlendirmelisiniz.

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19 Ocak İkizler burcu yorumu

Bir organizasyon hazırlığında olabilirsiniz. Sosyal platformlarda bütün arkadaşlarınız toplamak isteyişiniz gününüze aradığınız eğlenceyi katacaktır.

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19 Ocak Yengeç burcu yorumu

Çalışma alanınızdaki öfkeniz gözlerinizin dolacağı anlar yaşamanıza sebep olabilir. İçinizde yaşamayı bırakarak kendinizi ifade etmelisiniz.

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19 Ocak Aslan burcu yorumu

Ait olduğunuz yerin yanlış olduğunu düşünmeniz yaşam amacınızı saptırıyorsa ya doğru yeri bulmalı ya da yanlış yerin yanlışını en aza indirmelisiniz.

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19 Ocak Başak burcu yorumu

Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Duygusal karmaşa içerisinde oluşunuz sağlıklı karar almanıza mani olabilir.

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19 Ocak Terazi burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Fevri hareket etmek yerine ne olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışmalısınız.

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19 Ocak Akrep burcu yorumu

Bulunduğunuz ortamdan kısa süreli uzaklaşmanız zihninizin yatışmasını sağlayacağı için geri döndüğünde daha iyi bir iletişim ve iş birliğinde kurabilirsiniz.

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19 Ocak Yay burcu yorumu

Duygularınızı yaralayan kişileri hayatınızdan çıkarmak isteyebilirsiniz. Uygun bir mesafe belirleyerek yaşantınıza devam etmek doğru bir karar olabilir.

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19 Ocak Oğlak burcu yorumu

Koşullarınızın zorlayıcı olmasının faturasını konuyla ilgili olmayan kişilere ya da ailenize yansıtabileceğinizi göstermez. Sorun varsa bunu sorunun çıkış noktasında çözmelisiniz.

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19 Ocak Kova burcu yorumu

Bugün görüşmelerinizde duygusal derinlik arama yerine yüzeysel bir bakış açısıyla hareket etmelisiniz.

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19 Ocak Balık burcu yorumu

Baş ağrısı ve durgunluk hissi motivasyonunuzu düşürdüğünde yapmanız gereken bunu yükseltecek işlere yoğunlaşmak olmalıdır. İster yalnız kalın isterseniz sevdiklerinizin desteğine başvurun.

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