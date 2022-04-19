Günlük Burç Yorumları: 19 Nisan 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Kendini keşfet!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Kendine karşı ne kadar samimi olursan ol bazı gerçekleri duymaktan kaçabilir ve kendinle yüzleşemeyebilirsin. Hukuksal konuların varsa bugün çözmek için iyi bir gün. Kendini keşfetmek ve yeni yerler görmek için harika bir zamandasın. Senin için söylenenlere çok fazla takılmadan ilerlemelisin.

Sadece çalışmaya odaklanmalısın.Yeni başlangıçlar yapmak çok iyi gelecek. Yaşamda ilerlemek diye bir kavram yok; gelişmek var ve çoğunlukla da dönüşmek. Aşılan yollar ya da geçen evreler yok; yaşanılan anlar var. Aşk var ve sevmek var…



Dönüşüme direnmek sadece seni zorlayacak. Bazen dönüşüme direnmek değil hayatı olduğu gibi kabul etmek gerekir. Farkındalık ve cesaretin olmadığı yerde hayatın kendi akışında travmatik dönüşümler meydana gelebilir. Dönüşmek bir yaşam mücadelesinin bir parçası olur ki bu süreçten sağlam çıkmak iyileşmek demektir. İnsan sadece kendisi isterse dönüşebilir, bir başkası tarafından sadece koşullandırılabilir ama dönüştürülemez.

Motivasyon sözü: Yüksek bir hedefe giderken, size karşı ola insanların üstesinden gelmeniz gerekir! (Anonim)

19 Nisan Koç burcu yorumu

Yeni yatırım kaynaklarını tercih etmeniz iş hayatınızda bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

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19 Nisan Boğa burcu yorumu

Yakın çevrenizle olan iletişiminizde daha dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi.

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19 Nisan İkizler burcu yorumu

Gizli konuların ortaya çıktığı bir gün. Hayal kırıklıklarınızı ve bu hayallerle ilgili sürecinizi düşünün

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19 Nisan Yengeç burcu yorumu

Kendinizi daha iyi ifade etmeniz, karşı tarafın sizi daha iyi anlamasını sağlayacaktır.

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19 Nisan Aslan burcu yorumu

Çalışma ortamınızda insanlara ve konulara olan yapıcı tutumunuz birçok sorunun çözümünü daha da kolaylaştırıyor.

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19 Nisan Başak burcu yorumu

Uzaklarda yaşayan arkadaşlarınız ile görüşmek isteyebilir ve uzun telefon sohbetleri yapabilirsiniz.

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19 Nisan Terazi burcu yorumu

Miras ve alacak konularınız tüm gününüzü alabilir ve yoğun bir gün geçirebilirsiniz.



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19 Nisan Akrep burcu yorumu

Günlük rutinlerinizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Sıkılgan yapınız değişiklik arıyor olabilir.

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19 Nisan Yay burcu yorumu

Duygularınızı üçüncü kişilere paylaşıp paylaşmamakta kararsızsınız.

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19 Nisan Oğlak burcu yorumu

Partnerinize karşı duygusal bir sürpriz hazırlığında olabilirsiniz.

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19 Nisan Kova burcu yorumu

İş hayatınızda zorluklara karşı duygusal yaklaşımlar sergileyebilirsiniz.

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19 Nisan Balık burcu yorumu

İş hayatınızda yeni bir tarafa yönleniyorsunuz. Bu durumlar yaşanırken daha cesur olun.

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