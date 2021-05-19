Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Bir adım bütün yolu değiştirebilir.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Eski günleri hatırlamak, gelecek adına sizi kaygılandırabilir. Ancak bu durum enerjinizi düşürmesin. Kendinize zaman ayırmalı ve iç sesinizi dinlerken motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız.

Yaşınız kaç olursa olsun, heyecanınız ve umudunuz genç kalsın. Bu gençlik sizi her zaman bir kurtuluşla buluşturur. Bundan şüphe etmeden attığınız her adımda kendiniz için yeni bir başlangıç yapmış olursunuz. Bugün, eskileri hatırlayıp bazı düşüncelerin üstünde duracaksanız tarihin tozlu sayfalarını açın ve atılan bir adımla değişen bir yolun hikayesini inceleyin.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!

19 Mayıs Koç burcu yorumu

Fiziksel enerjinizin yüksek olacağı bir gündesiniz. Eğlenmek için kendinize alanlar oluşturabilirsiniz.

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19 Mayıs Boğa burcu yorumu

Çalışma alanınız ve aileniz arasında sorumluluklarınıza yetişmekte zorluk yaşıyorsunuz.

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19 Mayıs İkizler burcu yorumu

Bugün kelimelerinizi özenle seçemiyorsanız yalnız kalmayı ya da evde spor yaparak enerjinizi atmayı deneyebilirsiniz.

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19 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Geçmişle hareket etmek istiyorsanız tercihiniz aldığınız derslerden yana olmalıdır.

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19 Mayıs Aslan burcu yorumu

Partnerinizle ilgili bazı konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Desteğiniz bugün karşı taraf için altın değerinde!

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19 Mayıs Başak burcu yorumu

Verimli ve planlı olmak size her zaman daha çok iş ve kazanç getirecektir.

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19 Mayıs Terazi burcu yorumu

Partneriniz ile aranızda gerginlikler olabilir. Duygularınızı net bir şekilde ifade edememek anlaşmazlıklara neden olabilir.

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19 Mayıs Akrep burcu yorumu

İş değişikliği ya da işten ayrılmak gibi bir durumunuz yoksa iş ve ev hayatınızı düzenlemeniz gerekecektir.

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19 Mayıs Yay burcu yorumu

Ortaklık düşüncesi ve fırsatı ile karşılaşabilirsiniz. Önünüze gelen fırsatı değerlendirerek iş ağınızı genişletebilirsiniz.

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19 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Hayatınızdaki kadın figürleri ile ilgili gerçekler önünüze gelebilir. Hayal kırıklığı yaşasanız da bu durumu kısa süreli tutmalısınız.

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19 Mayıs Kova burcu yorumu

Yeni bir aşk ya da geçmişten gelip yeniden alevlenen bir hikaye gündeminiz olabilir.

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19 Mayıs Balık burcu yorumu

Planlarınızı ve mevcut koşullarınızı değerlendirdiğinizde artık hayatınızdaki ciddi değişiklikler için adımlar atabilirsiniz.

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