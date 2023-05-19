Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs 2023 Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

(Yeni ay günü) Başka manzaralar için başka yerlere ihtiyacın var.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 21.48’de İkizler burcuna geçiyor. 18.53’te Boğa burcunda 28 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay sana der ki; açık ve net iletişim kurmalısın. Yöneticinden zam istemeli ya da alamadığın terfinin nedenini en doğru şekilde doğru bir kanaldan öğrenmelisin. Aklında soru işaretlerinin kalmaması gereken ve doğru bilgiyi almak için soru sorman gereken bir zamandasın.

Motivasyon Sözü: “Sihirli bir değneğe sahip olmayı bekleyen insanlar asıl sihirli değneğin kendileri olduğunu göremez...” Thomas Leonard

19 Mayıs Koç burcu yorumu

Hakkınız ve ihtiyacınız olanı tespit edip bunun peşine düşmek gerekebilir.

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19 Mayıs Boğa burcu yorumu

Kendiniz için bir sayfa değil bir defter açmanız gerekebilir.

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19 Mayıs İkizler burcu yorumu

Huzursuzluk hissettiren durumları gündeme getirmek isteyebilirsiniz.

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19 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Bir ortamın içine dahil olmak buradaki her şeyi kabullenmenizi gerektirmeyecektir.

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19 Mayıs Aslan burcu yorumu

Sorumluluklarınızı yerine getirmek ve iş bilinciniz sizi motive etse de yeterli gelmeyebilir.

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19 Mayıs Başak burcu yorumu

Üzerinde emeğinizin olduğu hiçbir şeyi basit ve ucuz hale getirmemelisiniz.

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19 Mayıs Terazi burcu yorumu

Sağlık sorunları ya da kişisel tatmininiz için ertelediğiniz operasyon ve işlemleri gündeme alabilirsiniz.



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19 Mayıs Akrep burcu yorumu

İkili ilişkiler konusu sizin için bugünün önceliği haline gelebilir.

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19 Mayıs Yay burcu yorumu

Çalışma koşullarınızla ilgili bir karara varmanız gerekiyorsa bugün o konuşmayı yapabilirsiniz.

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19 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Hazırlıkları tamamlamak ve harekete geçmek kadar sizi motive eden başka bir şey olmayabilir.

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19 Mayıs Kova burcu yorumu

Yeni bir hayata yeni eşyalar ve yeni bir evle geçiş yapmak isteyebilirsiniz.

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19 Mayıs Balık burcu yorumu

Kendi işinizi kurmak, kendi fikirleriniz ve değerleriniz doğrultusunda hareket etmek için motivasyonunuzu yakalayabilirsiniz.

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