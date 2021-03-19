Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Kontrolünüz dışında gelişen olaylara üzülmeyin.

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Şimdiye dek arkasından iterek yolunda götürmeye çalıştığınız işlerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz ama üzülmeyin! Çünkü yorgunsunuz… Aksi yönde ilerleyen konuların sizde güvensizlik hissi yaratmasına izin vermeyin. Freud’un da dediği gibi, sırtınızı yasladığınız duvar devrildiğinde siz de o yöne devrilirsiniz. Bu bir fizik kuralıdır ve güçsüzlükle ilgili değildir. Devrildiğiniz yerde bir süre oturmak ve düşünmek iyi gelebilir. Ayağa kalktığınızda işlerin aslında sizin sandığınız gibi olmadığını anlamanız hasarı onarmak için size güç verecektir.

19 Mart Koç burcu yorumu

Haksızlığa gelemeyen yapınız abartılı ve fevri bir tutum sergilemenize neden olabilir. Hem kendi beden ve ruh sağlığınız için hem de çevreniz için ani tepkilerden uzak durmalısınız.

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19 Mart Boğa burcu yorumu

Alacaklarınızı tahsil etmek için harekete geçebilirsiniz. Daha fazla zorluk yaşamamak için bazı mecburi tavırlar göstermeniz gerekebilir.

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19 Mart İkizler burcu yorumu

Değişken doğanızı bir avantaja dönüştürün ve bugün duygularınızın da desteğini alarak alacağınız kararları düşünün. İkili ilişkilerinizde son sözü söylemeniz gerekebilir.

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19 Mart Yengeç burcu yorumu

İçe kapanık bir gün yaşayabilirsiniz. Ruhsal yorgunluğunuzun sizi fiziki olarak da düşürüyorsa bu noktaya gelmenize sebep olan konuları artık kapatmayı öğrenmelisiniz.

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19 Mart Aslan burcu yorumu

Gereksiz ve dürtüsel tepkiler vermek rahatsızlık ve kırgınlık doğurabilir. Eğer bu ruh halinizin sebebi o an çevrenizde bulunan kişiler değilse sorununuzun faturasını başka insanlara kesmemelisiniz.

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19 Mart Başak burcu yorumu

Karar kıldığınız konuda harekete geçiyorsunuz. Bulunduğunuz ya da yeni gireceğiniz çevre, size emeklerinizin karşılığını alacağınız yeni bir imkan sunabilir.

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19 Mart Terazi burcu yorumu

Uzaktaki dostlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Anıları konuşmak, yeni anılar için planlar yapmak herkese iyi gelecektir.

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19 Mart Akrep burcu yorumu

Bazı yanlış anlaşılmalar çevrenizdeki insanlarla sert diyaloglara girmenize neden olabilir. Yanlışları doğruya çevirmeli, altta yatan sebepleri bulmalısınız.

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19 Mart Yay burcu yorumu

Uyarı cezası almanız enerjinizi daha da düşüreceği için vaktiniz varken buna mahal verecek durumları ortadan kaldırmalısınız.

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18 Mart Oğlak burcu yorumu

Hafızanız anılarınızı canlandırabilir. Bu durum enerjinizi düşürebilir. Güvendiğiniz bir dostunuzla bazı konuları paylaşmak keyfinizi yerine getirebilir.

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19 Mart Kova burcu yorumu

Partnerinize karşı duygularınızın değiştiğini düşünebilirsiniz. Hislerinizi paylaşırsanız sizi bu düşünceye iten konular hakkında neler yaptığınızı ve yapacağınızı daha net görebilirsiniz.

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19 Mart Balık burcu yorumu

Ailenizle ortak bir iş girişiminde bulunmak isteyebilirsiniz. Projelerinizi açıkladığınızda size sonuna kadar destek olacaklarını açıklamaları güveninizi sağlamlaştıracaktır.

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