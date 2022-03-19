Günlük Burç Yorumları: 19 Mart 2022 Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Dengeler değişiyor.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Anlamı olmayan şeylerden anlam aramaya çalışmak zamanını boşa harcamak demetir. İnsanlara da olaylara da çok fazla bir anlam yüklemeyin. Olmayan şeylerle bu kadar zaman kaybetmek hem ruhen hem fiziken seni yorabilir. Bugün bu duygulardan arın. Yeni bazı adımlar atacaksınız. Bunlara karşı cesaretinizden asla ödün vermeyin. İlişkilerde bitmesi gereken bitsin ve siz buna yeni bir başlangıç gözüyle bakın. Yakın dostluklarınızla aranıza mesafe koymak zorunda kalabilirsiniz. Bu şekilde çok yaralayıcı konuşmamaya özen gösterin.

Motivasyon sözü: “Her zirvenin üstünde, uçurumun kenarındasınızdır.” Stanislaw Jerzy Lec

19 Mart Koç burcu yorumu

Ortaklarınız ile gergin anlar yaşayabilirsiniz.

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19 Mart Boğa burcu yorumu

Günlük aktivitelerinizin belirlediğiniz hedeflerinizden uzaklaştığını fark edip kişisel hayatınızı düzenlemeye çalışacaksınız.

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19 Mart İkizler burcu yorumu

Partneriniz duygularınızı kontrol edemediğinizden şikayetçi olacaktır.

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19 Mart Yengeç burcu yorumu

Aile büyükleriniz aracılığıyla yeni bir kişi ile tanıştırılabilirsiniz.

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19 Mart Aslan burcu yorumu

Yakın çevrenizi görsel nedenlerden dolayı eleştiri yağmuruna tabi tutabilirsiniz.

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19 Mart Başak burcu yorumu

Alışveriş konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz.

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19 Mart Terazi burcu yorumu

Duygusal tepkilerinizi gizlemeye çalıştıkça daha fazla fevri olduğunuzu fark edeceksiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Mart Akrep burcu yorumu

Kırgın ve yorgun hissediyorsunuz.

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19 Mart Yay burcu yorumu

Arkadaşlarınızın yardımınıza ihtiyaç duyuyorsunuz.

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19 Mart Oğlak burcu yorumu

Hayatınızı otomatiğe aldığınızı fark ediyorsunuz.

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19 Mart Kova burcu yorumu

Duygusal olarak içsel huzura kavuşuyorsunuz.

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19 Mart Balık burcu yorumu

Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz.

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