Günlük Burç Yorumları: 19 Mart 2022 Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 19 Mart'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 19 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 19 Mart günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 19 Mart 2022 Cumartesi günlük burç yorumları..."
Dengeler değişiyor.
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Anlamı olmayan şeylerden anlam aramaya çalışmak zamanını boşa harcamak demetir. İnsanlara da olaylara da çok fazla bir anlam yüklemeyin. Olmayan şeylerle bu kadar zaman kaybetmek hem ruhen hem fiziken seni yorabilir. Bugün bu duygulardan arın. Yeni bazı adımlar atacaksınız. Bunlara karşı cesaretinizden asla ödün vermeyin. İlişkilerde bitmesi gereken bitsin ve siz buna yeni bir başlangıç gözüyle bakın. Yakın dostluklarınızla aranıza mesafe koymak zorunda kalabilirsiniz. Bu şekilde çok yaralayıcı konuşmamaya özen gösterin.
Motivasyon sözü: “Her zirvenin üstünde, uçurumun kenarındasınızdır.” Stanislaw Jerzy Lec
19 Mart Koç burcu yorumu
Ortaklarınız ile gergin anlar yaşayabilirsiniz.
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19 Mart Boğa burcu yorumu
Günlük aktivitelerinizin belirlediğiniz hedeflerinizden uzaklaştığını fark edip kişisel hayatınızı düzenlemeye çalışacaksınız.
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19 Mart İkizler burcu yorumu
Partneriniz duygularınızı kontrol edemediğinizden şikayetçi olacaktır.
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19 Mart Yengeç burcu yorumu
Aile büyükleriniz aracılığıyla yeni bir kişi ile tanıştırılabilirsiniz.
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19 Mart Aslan burcu yorumu
Yakın çevrenizi görsel nedenlerden dolayı eleştiri yağmuruna tabi tutabilirsiniz.
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19 Mart Başak burcu yorumu
Alışveriş konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz.
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19 Mart Terazi burcu yorumu
Duygusal tepkilerinizi gizlemeye çalıştıkça daha fazla fevri olduğunuzu fark edeceksiniz.
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19 Mart Akrep burcu yorumu
Kırgın ve yorgun hissediyorsunuz.
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19 Mart Yay burcu yorumu
Arkadaşlarınızın yardımınıza ihtiyaç duyuyorsunuz.
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19 Mart Oğlak burcu yorumu
Hayatınızı otomatiğe aldığınızı fark ediyorsunuz.
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19 Mart Kova burcu yorumu
Duygusal olarak içsel huzura kavuşuyorsunuz.
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19 Mart Balık burcu yorumu
Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz.