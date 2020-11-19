Günlük Burç Yorumları: 19 Kasım Perşembe Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizi aşmayı deneyin.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Hedefinize ulaşamadığınız hissettiğin anlarda hedefinizi değil, yöntemlerinizi değiştirin. Bugün aynı zamanda Merkür-uranüs karşıtlığı etkisi altında olacağız. Merkür-Uranüs Karşıtlığı kesinleşiyor. Göz ardı ettiğiniz veya aceleye getirdiğiniz konular, şimdi ensenize yapışıyor. Etrafında kimseyi bulamamak zor ama içinde kimseyi bulamamak ise daha zordur. Söylenecek sözleriniz olduğunu biliyorum ama birkaç gün durun. Söylenecekleri toplayın. Zihniniz şu aralar çok dağınık olabilir.

19 Kasım Koç burcu yorumu

Kariyerinizi duygularınıza göre şekillendirirken mantığınızla da iş birliği halinde olun. İş hayatınıza mümkün oldukça dört elle sarılın.

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19 Kasım Boğa burcu yorumu

Günlük ve sosyal hayatınızda paylaşımcı olmanız sıkıntılarınızı ve iş yükünüzü hafifletecektir. İlişkilerinizde kaygılarınızı karşı tarafa yansıtmayın.

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19 Kasım İkizler burcu yorumu

Bugün soğuk bir iletişim tercih etmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi bunaltmasın. İç sesinizi dinlediğinizde size bunu hissettiren durumları kolaylıkla aşabilirsiniz.

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19 Kasım Yengeç burcu yorumu

Çalışmalarınıza yeni bir bakış açısı kazandıracak fikirlerinizle istediğiniz başarıyı elde edebilirsiniz. İş hayatınızda ya da partnerinizle büyük çekişmeler yaşıyor olabilirsiniz.

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19 Kasım Aslan burcu yorumu

Bugün kimseyi eleştirmeyin ve kendinizi savunmak zorunda kalacağınız durumlar içinde olmayınız.

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19 Kasım Başak burcu yorumu

İlişkilerde kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz ama bunu davranışlarınıza yansıtmak yerine konuşabilirsiniz.

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19 Kasım Terazi burcu yorumu

İlginizi yeni ve farklı gündemlerinize verdiğinizde bu konuların tekrarlanmasının önünü kapatmış olacaksınız.

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19 Kasım Akrep burcu yorumu

İstediğiniz hayatı yaşamakta özgürsünüz. Ancak yeni kararlar alırken emrivaki yapmak bugün iyi bir fikir değil.

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19 Kasım Yay burcu yorumu

Dostlar kötü günler için vardır. Her ne kadar dostluk ilişkilerinde ağır tecrübeler yaşamış olsanız da iyi insanlar hala var. Kaygılardan uzak durun.

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19 Kasım Oğlak burcu yorumu

İçinizde çözmek istedikleriniz var. Bunu öfke ile yapamazsınız. Kendinize zaman tanıyın.

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19 Kasım Kova burcu yorumu

Bugün sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Siz ne kadar iyi olursanız çevrenize, işinize ve sevdiklerinize o kadar faydalı olabilirsiniz.

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19 Kasım Balık burcu yorumu

Hoşunuza gitmeyen iletişimleri sonlandırmak kendinizi iyi hissettirecek ve bu alanı daha sağlıklı iletişimlere açacaktır.

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