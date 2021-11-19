Günlük Burç Yorumları: 19 Kasım Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Yılın son Ay tutulması gerçekleşiyor.

Sabah 09.00’da başlayıp 15:00’da ay tutulması tamamlanıyor. Akıl ve kalp arasında karar vermek zorunda olduğumuz bir gün genelindesiniz.Hiç olmadığınız kadar gergin ve kaygılı hissedebilirsini..Haziran 2020'den beri İkizler-Yay burçlarında gerçekleşen tutulmalar 4 Aralık'ta Yay burcundaki Güneş tutulmasından sonra, 2023 sonuna kadar Boğa-Akrep burcunda devam edecekler. 19 Kasım tutulması da önümüzdeki 2 sene boyunca bizi meşgul edecek alanların fragmanını izletecek.Olumlu düşünün olumlu olsun!

Bugün aklınıza hep olumsuz şeyler geliyor olabilir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, olumlu düşünen insanlar her zaman başarılı olur. Güzel düşünmeyi öğrenin. Öğrenin ki güzel şeyleri hayatınıza çekebilin. Düşüncelerinizin gerçekliğini yaşayın. Bu durum klasik gibi görünsede sizin yaydığınız titreşim bu şekilde çalışır. Kalpler mıknatıs gibidir..aynı frekans ve dalga boyunda olan insanları kendinize çekersiniz. Karşılaştığınız herkesin İlahi bir amacı vardır ve bir öğretmen veya kendinizin yansıması olarak hizmet eder. çektiğiniz her ruh, sizi Yüksek çağrınıza ve kurtuluşunuza itmek için burada bir İlahi rehberdir. Bu tutulma olurken bir şeyleri daha iyi farkedeceksiniz. Ay ve güneş tutulmaları hayatımızı düzene koyar. İşlerimizi hızlandırır. Yeni fikirleri olan, yeni bir şey söylemek için en ufak kapasiteye sahip insanların sayısı son derece azdır, hatta olağanüstü bir şekilde azdır. Yeniliklere açık olun. Düzelmeyenleri düzeltmekle uğraşmayın. Belki yeni bir yola götürür ama o yol en hayırlı olandır. Tüm hikayeler böyle başlamaz mı?

Ne demiş Tolstoy;"Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar: Ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir."

Belki kızla erkek çarpışır ve kitaplar yere düşer. Zamanını bekleyin…

19 Kasım Koç burcu yorumu

Uzun zamandır görüşmediğiniz akrabalarınız sizlere ulaşmak isteyecektir.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım Boğa burcu yorumu

Geçmişe ait bir iş sözleşmeniz hakkında yeni bir bildirim alabilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım İkizler burcu yorumu

Eski ilişkinizi unutamadığınızı fark ediyorsunuz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım Yengeç burcu yorumu

Günlük rutinlerinizde bazı işleri unuttuğunuzu fark ediyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım Aslan burcu yorumu

Ruhunuzun yakın hissettiği kişiye karşı koyamıyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım Başak burcu yorumu

Ailenizle geçmişe ait miras konularında iletişim kurabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım Terazi burcu yorumu

Komşularınız ile geçmişe dair konuşmalar gerçekleştiriyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım Akrep burcu yorumu

Finansal durumunuzu kontrol etmek isterken farkında olmadan aile sırlarınızı açıklayabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım Yay burcu yorumu

İlişkinizde geçmişi arıyor olabilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım Oğlak burcu yorumu

Gizli tuttuğunuz bir konuyu açıklıyorsunuz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım Kova burcu yorumu

Sosyal çevreniz geçmiş bir konuda sizinle yeniden görüşmek isteyebilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Kasım Balık burcu yorumu

Toplum önünde konuşurken geçmişte size söylenen sözlerden bahsedeceksiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!