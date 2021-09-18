Günlük Burç Yorumları: 19 Eylül Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Herkes emeğinin karşılığını alır.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugün ikili ilişkilerinizde ne yaparsanız yapın, karşı taraf sizi anlamıyormuş gibi gelebilir. Bu yüzden insanlara kendinizi anlatmaktan daha çok anlaşılmayı bekleyin. Hayatınızı zorlaştıran, sizi aslında olduğunuz kişiden uzaklaştıran ve kendinizi doğru ifade etmenize engel olan durumlara karşı bir atak yapmalısınız. Kaderin gayretle uyumlu olduğu kadar, durmanın ve bırakmanın da bir gayret olduğunu unutmayın.

19 Eylül Koç burcu yorumu

Kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.

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19 Eylül Boğa burcu yorumu

Kalabalık içerisinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

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19 Eylül İkizler burcu yorumu

Çevrenize karşı kendinizi kabul ettirmek isteyeceksiniz.

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19 Eylül Yengeç burcu yorumu

İlk adımı atan kişi olma korkunuzu yeniyorsunuz.

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19 Eylül Aslan burcu yorumu

Partneriniz tarafından dönüşüme zorlanıyorsunuz.

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19 Eylül Başak burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizi düzenlemek isteyeceksiniz.

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19 Eylül Terazi burcu yorumu

Duygusallığınız kararlarınızın arkasına saklanmanıza yol açabilir.

19 Eylül Akrep burcu yorumu

Hüzünlü olduğunuzu saklamaya çalışıyorsunuz.

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19 Eylül Yay burcu yorumu

Eşinizin ailesinin sorumluluğunu almanız gerekebilir.

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19 Eylül Oğlak burcu yorumu

Olgun olmak adına fazlasıyla soğuk davranabilir ve insanları itebilirsiniz.

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19 Eylül Kova burcu yorumu

Yeni bir projeyi hayata geçirmek için son karar aşamasındasınız.

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19 Eylül Balık burcu yorumu

İlgiye ihtiyaç duyuyorsunuz.

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