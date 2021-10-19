Günlük Burç Yorumları: 19 Ekim Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Merkür gerilemesi sona eriyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor. Ay/venüs arasında harika bir açı gerçekleşiyor. Bu zaman diliminde yeni bir iş başlatmak, mail atmak ya da bir konuda fikir beyan etmek için oldukça harika. Doğru bir iletişim kurarak insanlarla güzel bir etkileşim içinde olabilirsiniz. İş değişikliği düşünüyor olabilirsiniz. Artık merkür gezegenin düz hareketine geçmesiyle işleriniz hızlanıyor. Belki bir terfi haberiyle düşünceleriniz gerçekleşebilir. Gelecek planınızı eş ya da ortaklarınızla birlikte değerlendirmeniz size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. İlişkilerde yeni bir itirafla karşılaşabilirsiniz.

19 Ekim Koç burcu yorumu

Duygusal anlamda sıkışık bir gün geçirebilirsiniz.

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19 Ekim Boğa burcu yorumu

İlişkinizle ilgili önemli bir karar eşliğinde olabilir ve kararınızı doğruluğunu sorgulamak için yakın çevrenizden destek alabilirsiniz.

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19 Ekim İkizler burcu yorumu

Ortaklarınızla ilgili güven konusunda problemler yaşıyor ve yaptıkları her hareketin doğruluğunu sorguluyor olabilirsiniz.

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19 Ekim Yengeç burcu yorumu

Miras konuları ile ilgili gündemler canınız oldukça sıkıyor olabilir.

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19 Ekim Aslan burcu yorumu

Finansal konularınızda oldukça hassas davranışlar sergiliyor olabilirsiniz.

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19 Ekim Başak burcu yorumu

Başarılarınızın meyvesini nihayet topluyorsunuz, bütün gözleri üzerinizde hissedebilirsiniz.

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19 Ekim Terazi burcu yorumu

Özgür ruhunuz kabına sığmayabilir ve kendinizi sıkışmış gibi hissedebilirsiniz.



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19 Ekim Akrep burcu yorumu

İş hayatınızda gergin tavırlar içinde olabileceğiniz bir gün.

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19 Ekim Yay burcu yorumu

Yeni bir ortaklık konusunda karar aşamasına gelebilirsiniz.

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19 Ekim Oğlak burcu yorumu

Ailenizle yapacağınız konuşma da restleşmeler olabilir.

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19 Ekim Kova burcu yorumu

Yeni bir projeye başlamak için harika bir gün.

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19 Ekim Balık burcu yorumu

Öfkeniz sizi hata yapmaya açık hale getirebilir.

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