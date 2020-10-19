Günlük Burç Yorumları: 19 Ekim Pazartesi Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sorumluluklarını planlarsan sıkılmazsın.



Ay, Yay burcunda ilerliyor. Sorumluluklarınla ilgili yeni bir bakış açısı geliştirmelisin. Her şey istekle ve kararlılıkla başlar. Kararlı ol, yararını gör. Sorumluluklar senin hapishanen değildir. Kendini bu noktada kısıtlamamalısın. Yaşamın renklerini yakala ve yeni bir plan yap.

19 Ekim Koç burcu yorumu

Sabırla beklediğiniz hak edişlerinizi artık kazanma vakti gelmiş olabilir. Yalnız yaşayan bir kişi iseniz hayatınıza hiç beklenmedik bir an da aşk dâhil olabilir. Doyasıya yaşamak size kalmıştır.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim Boğa burcu yorumu

Umudunuzu koruduğunuz müddetçe her zaman kararlarınızda mutlu sona ulaşacaksınızdır. Kendinizde enerji düşüklüğüne karşı motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim İkizler burcu yorumu

Kalbiniz ve zihniniz çelişse de doğru kararı vereceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Çalışma ortamınızda ki duygusal davranışlarınız ekip arkadaşlarınızın gözünden kaçmayacaktır. Kendinize özen göstermelisiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim Yengeç burcu yorumu

Yeterli bilgi sahibi olmadığınız konularda son sözü ekip arkadaşlarınıza bırakmalısınız. Yeni bir başlangıç sizlere yeni bir sosyal çevre kazandıracaktır.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim Aslan burcu yorumu

Yapılması gereken projeler yetersiz ekipman sorunlar sizlerin imkanlarınızı kısıtladıkça başarı oranınız düşmektedir. Hatayı kendinizde aramak yerine koşulları hesaba katmalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim Başak burcu yorumu

Kaderiniz sizleri farklı bir noktaya doğru taşırken ruhunuzun da geleceğe rahat bakması güveninizi artırıyor olabilir. Yeni bir başlangıç yapmak için harika bir gün. Son kararı siz vereceksiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim Terazi burcu yorumu

Üzdünüz üzüldünüz geçmişte bırakarak eski sıcak günleriniz için birbirilerinize destek olmalısınız. İstekleriniz hayalleriniz her şey aile ile birlikte güzeldir. Ailenizin kıymeti yokluğunda anlaşılmamalı.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim Akrep burcu yorumu

Sizler gözlem yaparak süreci uzaktan takip etmelisiniz. Konuya dahil olmanız süreci farklı noktaya taşıyacaktır.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim Yay burcu yorumu

Aldığınız destek ile birlikte tekrar aynı hatalara yakalanmanız risk olarak azalacaktır. Kendinize güvenerek hareket etmelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim Oğlak burcu yorumu

Anılarınız zihninizi meşgul etse de ilerlemek adına attığınız adımlar yeterli gelmiyor olabilir. Düşüncelerinizi özgürleştirerek artık geçmişi yaşamayı tamamen bırakmalısınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim Kova burcu yorumu

Yolunuzu belirleyerek yavaş adımlarla yürümeyi seçmelisiniz. Sizler yürüdükçe zaman sizin yerinize yolunuzu dikenlerden temizleyecektir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

19 Ekim Balık burcu yorumu

Yanlış anlaşılmamak için sürpriz yapmak yerine tarafların bilgisi dâhilinde planlamanızı sürdürmelisiniz. Hisleriniz sizleri haklı çıkarıyor olsa da temkinli yaklaşmakta fayda vardır.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!