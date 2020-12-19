Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Cumartesi Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Dengeler herkesi mutlu etmeli.

Ay, Kova burcunda ilerliyor, saat 15.00’te Balık burcuna geçiyor. İlişkilerinizde sağlayacağınız politik denge sizi istediğiniz sonuçlara götürebilir. Böylece kendinizi daha özgür ve güvende hissedebilirsiniz. Sizi kıracak ya da sizin birilerini kıracağınız konuşmaların içinde olmamaya dikkat etmelisiniz. Zira dengeler herkesi mutlu etmelidir.

19 Aralık Koç burcu yorumu

Aşk hayatınızda gösterişi seviyorsunuz ve bu sayede sürprizleriniz partnerinizin ayaklarını yerden kesebilirsiniz.

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19 Aralık Boğa burcu yorumu

Kendi alanınızda özgürlüğünüzü ilan edebilirsiniz ancak toplum kurallarına da uymanız gerektiğini unutmamalısınız.

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19 Aralık İkizler burcu yorumu

Kendinizi ifade ederken karşınızdaki kişilerin anlayacağı dilde konuşmanız aradaki yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir.

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19 Aralık Yengeç burcu yorumu

Öfkenizi kontrol etmeye çalışmak zaman alabilir. Bu süreçte kendinize zarar veriyor olabilirsiniz.

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19 Aralık Aslan burcu yorumu

Duygularınız ön planda olduğu bir gündesiniz. Sevgi ve şefkat arayışınız kelimelerinize de yansıyacaktır.

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19 Aralık Başak burcu yorumu

Yalnız olmanızı istemeyen arkadaşlarınız sizi birileriyle tanıştırmak isteyebilir. Hayır cevabını vermeden önce kendinize bir şans vermelisiniz.

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19 Aralık Terazi burcu yorumu

Uzun zaman önce kapandığını düşündüğünüz konular yeniden açılabilir.

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19 Aralık Akrep burcu yorumu

Farkında olduğunuz fakat görmezden geldiğiniz bazı gerçekler gün yüzüne çıkabilir.

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19 Aralık Yay burcu yorumu

Yalnız olmak tutkularınızı doyasıya yaşamanızı sağlasa da diğer yandan kalbiniz sevgi arayışında.

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19 Aralık Oğlak burcu yorumu

Haklılığınızı makul ve ılımlı tepkilerle göstermeye çalışarak ve karşı tarafı da dinleyerek tartışmaları sonlandırabilirsiniz.

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19 Aralık Kova burcu yorumu

Özgür ruhunuza zihninizin de eşlik etmesi için kendiniz için bir şeyler yapmaya başlamalısınız.

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19 Aralık Balık burcu yorumu

İlişkinizi kurtarmak için elinizden geleni yapsanız da bir yere varamayacağınızı görebilirsiniz.

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