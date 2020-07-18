Günlük Burç Yorumları: 18 Temmuz Cumartesi Günlük Burç Yorumları

Yeni bilgilerinizi hayata geçirin.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Önyargılı insanlarla tartışmanızın size hiçbir yararı yok. Bu yüzden kendi performansınızı daha yaratıcı şeylere yöneltin. Gün genelinde yeni beceriler geliştirip, yeni bilgiler edinmek harika olabilir. Bunun için oldukça doğru bir zamanlama. Bir şeyleri başlatmadan daha çok üzerinde bugün araştırmalar yapmalısınız

18 Temmuz Koç burcu yorumu

Bugün her zamankinden daha fazla sağlığınıza dikkat etmeniz gereken ve olumsuz alışkanlıklarınızı terk etmeniz gereken bir gün. Aynı zamanda çalışma ortamında üzerinize aldığınız sorumlulukları tamamlamayı ihmal etmemelisiniz.

18 Temmuz Boğa burcu yorumu

Sabah saatlerinde kariyerinizle ilgili konularda vermiş olduğunuz mücadele kendini öğleden sonra huzurlu bir yapıya bırakabilir. Geçmişten beri dostluğuna inandığınız bir kişiye yaşadığınız bir olay üzerine mesafe koyabilir ve ondan uzaklaşma kararı alabilirsiniz.

18 Temmuz İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenizin destekleri size oldukça iyi gelebilir. Orijinal projelerinizi hayatınıza dahil etmeniz açısından şanslı bir gündesiniz. Hayatınızda ani çıkan görüşmeler ile yeni projeler içine girmek durumunda kalabilirsiniz. Bunun için plansız gelişen olaylara karşı daha sağduyulu hareket etmeli uyum içinde ilerlemelisiniz.

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18 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Yeni başlayacağınız girişimlerde ortak hareket etmemelisiniz. Fikir alışverişleriyle kendinize yeni bir ufuk açabilirsiniz. Yeni iş tekliflerine dikkat etmelisiniz. Bugün eşinizin ailesinden kalan miras ya da ortaklı finansal konular üzerine birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz.

18 Temmuz Aslan burcu yorumu

Beklentilerinizi gerçekleştirmek için her zamankinden daha fazla gayret edeceğiniz, yakın çevrenizden onay almak isteyeceğiniz bir gün. Kendinize güven duyun ve bazı sorunları daha net bir şekilde çözüme götürün. Aşk hayatınızda yeni kararlar vereceğiniz önemli bir olay gündeme gelebilir.

18 Temmuz Başak burcu yorumu

Bugün bir iş başvurusu yaptıysanız veya işinizle ilgili önemli bir talepte bulunduysanız olumlu bir cevap alabilir ve nihayetinde istediğiniz sonuca kavuşabilirsiniz.

18 Temmuz Terazi burcu yorumu

Bugün çalışma ortamınızda gergin ilişkilere dikkat etmelisiniz. Farkında olmadan gerçeklerle yüz yüze geleceğiniz bugün de akışta kalıp durumun gideceği yönü sakinlikle izlemelisiniz. Olması gereken zaten zamanında olacaktır.

18 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

18 Temmuz Akrep burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yöneticilerinizden destek görebileceğiniz bir gündesiniz. Eğer bugün işinizle ilgili bir fikir almak ve vizyonunuzu genişletmek istiyorsanız yöneticilerinizle fikir alışverişi yapmaktan çekinmeyin.

18 Temmuz Yay burcu yorumu

Yakın çevre iletişimlerinizde uzlaşmacı adımlar atarak bazı sorunlarınızı halledebileceksiniz. Ancak iletişim kurarken karşı tarafın ani manevraları ile başa çıkmak biraz sizleri zorlayabilir. Mümkün oldukça kişisel hesaplaşmalar içine girmeyin.

18 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Özel yaşamla ilgili yaşadığınız kafa karışıklığı sizleri kararsız davranmaya sürükleyebilir. Aşk hayatında yaşamış olduğunuz çelişkiler sizlerin motivasyonunuzu düşürmemelidir.

18 Temmuz Kova burcu yorumu

Bir ilişkiyi hayatınızdan çıkarmak isterken bazı sert konuşmalarda yapmak zorunda kalabilirsiniz. Söylediklerinize ve konuşmalarınıza özellikle bugün çok dikkat etmelisiniz. Ani çıkışlar sizleri hiçbir zaman mutlu etmez.

18 Temmuz Balık burcu yorumu

Ev ve aile ortamında eşinizle beraber yaşadığınız ve hayatı üstlendiğiniz bazı konular sizleri karar verme noktasında ikiye ayırabilir. Bu durumdan çıkmak istiyorsanız profesyonel destek alarak çıkabilirsiniz.

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