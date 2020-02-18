Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Salı Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 18 Şubat günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 18 Şubat günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Akrep burcu 18 Şubat yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 18 Şubat günü neler bekliyor? İşte 18 Şubat günlük burç yorumlarınız...

18 Şubat Koç burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler her an kapınızı çalabilir. Karar verirken olmayacak şeyleri kafanızda fazla büyütmeyin.

18 Şubat Boğa burcu yorumu

Süregelen belirsizlik taşıyan oluşumlarda artık yeni kararlar alma zamanı geldi. Üzerinizdeki baskıdan kurtuluyor olacaksınız.

18 Şubat İkizler burcu yorumu

Almak zorunda olmadığınız sorumluluklar ya da üzerinize gelindiğini düşündüğünüz baskılı durumlar bugün gündemde olabilir.

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18 Şubat Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevre iletişimleriniz sürpriz bir şekilde aktivasyon kazanabilir. Bugün dostlarınız yardımıyla bir sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

18 Şubat Aslan burcu yorumu

Ruhsal anlamda kendinizi depresif hissedebilirsiniz. Bunu yapan aslında birazda siz olabilirsiniz. Bugün çevrenizin vereceği destek oldukça önemli olacak.

18 Şubat Başak burcu yorumu

Geçmişte gururunuzdan kaynaklı yapmış olduğunuz bazı hatalar varsa artık bunu daha fazla büyütmeden konuşmalı ve olayların gerçek nedeniyle yüzleşmelisiniz.

18 Şubat Terazi burcu yorumu

Finansal sorunlarınızla ilgili önemli anlaşmalara gidebilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz ticari projeniz, varsa süreçlerinizi sonuçlandırmak adına güzel bir bağlantı yakalayabilirsiniz.

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18 Şubat Akrep burcu yorumu

Geçmişte fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldığınız eski partneriniz bugün size yeniden ciddi bir adım atabilir.

18 Şubat Yay burcu yorumu

Kendinizi oldukça iyi ifade edebileceğiniz neşeli pozitif iyimser bir gün. Sosyal çevrenizle vakit geçirmek sizi oldukça iyi hissettirecektir.

18 Şubat Oğlak burcu yorumu

Duygusal ilişkilerinizde geçmişte ne istemiştiniz şu anda neye sahipsiniz, bunların sorgulamalarını yapıyor olabilirsiniz.

18 Şubat Kova burcu yorumu

Finansal konularınızla ilgili istikrar yakalamak istiyorsunuz ama bununla ilgili zemin hala sağlam değil.

18 Şubat Balık burcu yorumu

Geçmişe dair sorunları artık daha fazla üzerinizde taşımayın ve bunu ruhsal bir sorun haline getirmeyin.