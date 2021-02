Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Güneş balık burcuna geçiyor. Mucizeler ansızın gelir.

Ay Boğa burcunda ilerliyor ve Mars gezegeni ile kavuşuyor. İçinizde nedenini bilmediğiniz bir huzursuzluk olabilir. Bu belki de güvendiğiniz bir dostunuzla bir araya gelmeniz içindir. Güneş, Balık burcuna geçiyor. Size kendinizi iyi hissettiren insanlarla olmaya çalışın. Hayaller, iyi düşünceler ve içinde menfaat olmayan her duygunun karşılığını görmek mümkün. Geçen bir yılı düşünerek hangi aşamalardan geçerek şu an olduğunuz kişiye dönüştüğünüz konusunda kafa yorabilirsiniz. Bu nokta her şeyi daha net görebilirseniz, bundan sonra atacağınız her adımda bu tecrübelerinizin verdiği güç kendini hissettirecektir.

18 Şubat Koç burcu yorumu

Maddi gelirlerinizi düzenlemek için harika bir gün olacaktır. Bugün yapacağınız olumlu işlemler, ilerleyen günlerde yatırım yapmanızı da kolaylaştırabilir.

18 Şubat Boğa burcu yorumu

Duygularınızı ifade ederken manipüle edebilirsiniz. Ama karşınızdaki kişilere gerçek düşüncelerinizi açıklamamak ileride sorunlara yol açabilir.

18 Şubat İkizler burcu yorumu

İç dünyanıza çekilmek isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili sorgulamaların artması kararsızlığınızı kontrol etmekte zorlanmanıza sebep olabilir.

18 Şubat Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevrenizle olan diyaloglarınıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz konularda cevap vermek yerine kaçmayı tercih etmeniz sizi suçlu gösterebilir.

18 Şubat Aslan burcu yorumu

Kurallarınızın şirket ortamı ile bağdaşmaması karşısında, bu koşullarda neler yapıp yapamayacağınız düşünerek hareket etmelisiniz.

18 Şubat Başak burcu yorumu

Gitmek istediğiniz yönle ilgili kararınızı netleştirmelisiniz. Beklediğiniz her an sizi tahmin ettiğinizden de geriye düşürebilir.

18 Şubat Terazi burcu yorumu

Gelir gider düzeninizi gözden geçirirken ödemesi gerçekleşmeyen alacaklarınızı temin etmek için ikili görüşmeler yapabilir, bunların ışığında bir sonraki hamlelerinizi planlayabilirsiniz.

18 Şubat Akrep burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal olabileceğiniz bir gün içerisindesiniz. Tutkularınızı yaşamak isterken sınırı korumayı unutmamalısınız.

18 Şubat Yay burcu yorumu

Emek verdiğiniz tüm işlerin daha iyi hale getirilmesi için yapılan uyarıları, özgürlüğünüzün kısıtlanması olarak algılamamalısınız.

18 Şubat Oğlak burcu yorumu

Konulara maddesel yaklaşımınız olası bazı sorunlar öncesinde önlem almanızı sağlayacaktır.

18 Şubat Kova burcu yorumu

Ailenizle aranızda geçen konularda sabit düşüncelerle hareket ediyor olabilirsiniz. Ailenizin söyleyeceklerine kulak vermeli, olaylara onların gözünden de bakmalısınız.

18 Şubat Balık burcu yorumu

Hatalı olduğunuzu kabullenerek olaylara objektif bakmalısınız. Hatada ısrar etmek yaşayacağınız sonuçların boyutunu da olumsuz yönde etkileyecektir.

