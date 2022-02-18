Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat 2022 Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Düşüncelerinizi değiştirmekten korkmayın!

Ay, Başak burcunda ilerliyor, saat 19.43’te Güneş, Balık burcuna geçiyor. Hayat sürprizlerle doludur. Bugün gözyaşı dökerken, yarın kendini hayalini kurduğun şeyi yaşarken bulabilirsin. Evrene güven! Bugün sürprizli bir girişe hazırlıklı olun. Bugün oldukça sıradışı ve farklı yönlerinizi keşfedebilirsiniz. Bunun için kendinizi yeniliklere açmalısınız. Huzurunuzu bozan, kaygılarınızı arttıran her durum ve koşuldan uzak kalmayı seçmelisiniz.Adeta bir karar günü diyebiliriz. Bugün ne istediğinize ve ne söylediğinize dikkat etmelisiniz. Ağzınızdan çıkan her şey geleceğinizle ilgili bir fikir verebilir, hatta gerçek bile olabilir. Bu yüzden hedeflerinizi iyi belirlemelisiniz. Haftaya hazırlık yapmak adına oldukça güzel.

Günün Motivasyon Sözü: “Hiçbir şey, tecrübe edilene kadar asla gerçek olmaz.” John Keats

18 Şubat Koç burcu yorumu

Olan biteni sakince karşıdan izleyerek gerçekleri görebileceğiniz bir gün.

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18 Şubat Boğa burcu yorumu

Evde ailenizle vakit geçirmek isteyebileceğiniz bir gün.

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18 Şubat İkizler burcu yorumu

Kendinize zaman ayırarak uzun zamandır ertelediğiniz, yarım bıraktığınız kitaplarınızla baş başa kalmak isteyebilirsiniz.

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18 Şubat Yengeç burcu yorumu

Sakin kalarak tepkinizi belirlemeye çalışmalısınız.

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18 Şubat Aslan burcu yorumu

Arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz.

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18 Şubat Başak burcu yorumu

İlişkileriniz de bugün her şeyi açıkça konuşmak isteyebileceğiniz bir gün olabilir.

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18 Şubat Terazi burcu yorumu

Kendinizle vakit geçirmek isteyebileceğiniz bir gün olabilir.



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18 Şubat Akrep burcu yorumu

Çalışma hayatınızda ki yorucu günler sizi fazla yıpratıyor olabilir.

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18 Şubat Yay burcu yorumu

Yalnız kalıp sosyal çevrenizi ve kendinizi sorguluyor olabilirsiniz.

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18 Şubat Oğlak burcu yorumu

Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir.

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18 Şubat Kova burcu yorumu

Geçmiş ilişkilerinizi hatırlasanız da artık yeni bir hayata adım attınız ve bu ilişkiyi yürütmek istiyorsunuz.

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18 Şubat Balık burcu yorumu

Çalışma hayatınız da oldukça stratejik ilerlemeye çalışsanız da duygusal yönünüzü baskılayamıyor olabilirsiniz.

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