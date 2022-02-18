Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat 2022 Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 18 Şubat'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 18 Şubat günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 18 Şubat Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 18 Şubat 2022 Cuma günlük burç yorumları..."
Düşüncelerinizi değiştirmekten korkmayın!
Ay, Başak burcunda ilerliyor, saat 19.43’te Güneş, Balık burcuna geçiyor. Hayat sürprizlerle doludur. Bugün gözyaşı dökerken, yarın kendini hayalini kurduğun şeyi yaşarken bulabilirsin. Evrene güven! Bugün sürprizli bir girişe hazırlıklı olun. Bugün oldukça sıradışı ve farklı yönlerinizi keşfedebilirsiniz. Bunun için kendinizi yeniliklere açmalısınız. Huzurunuzu bozan, kaygılarınızı arttıran her durum ve koşuldan uzak kalmayı seçmelisiniz.Adeta bir karar günü diyebiliriz. Bugün ne istediğinize ve ne söylediğinize dikkat etmelisiniz. Ağzınızdan çıkan her şey geleceğinizle ilgili bir fikir verebilir, hatta gerçek bile olabilir. Bu yüzden hedeflerinizi iyi belirlemelisiniz. Haftaya hazırlık yapmak adına oldukça güzel.
Günün Motivasyon Sözü: “Hiçbir şey, tecrübe edilene kadar asla gerçek olmaz.” John Keats
18 Şubat Koç burcu yorumu
Olan biteni sakince karşıdan izleyerek gerçekleri görebileceğiniz bir gün.
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18 Şubat Boğa burcu yorumu
Evde ailenizle vakit geçirmek isteyebileceğiniz bir gün.
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18 Şubat İkizler burcu yorumu
Kendinize zaman ayırarak uzun zamandır ertelediğiniz, yarım bıraktığınız kitaplarınızla baş başa kalmak isteyebilirsiniz.
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18 Şubat Yengeç burcu yorumu
Sakin kalarak tepkinizi belirlemeye çalışmalısınız.
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18 Şubat Aslan burcu yorumu
Arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz.
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18 Şubat Başak burcu yorumu
İlişkileriniz de bugün her şeyi açıkça konuşmak isteyebileceğiniz bir gün olabilir.
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18 Şubat Terazi burcu yorumu
Kendinizle vakit geçirmek isteyebileceğiniz bir gün olabilir.
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18 Şubat Akrep burcu yorumu
Çalışma hayatınızda ki yorucu günler sizi fazla yıpratıyor olabilir.
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18 Şubat Yay burcu yorumu
Yalnız kalıp sosyal çevrenizi ve kendinizi sorguluyor olabilirsiniz.
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18 Şubat Oğlak burcu yorumu
Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir.
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18 Şubat Kova burcu yorumu
Geçmiş ilişkilerinizi hatırlasanız da artık yeni bir hayata adım attınız ve bu ilişkiyi yürütmek istiyorsunuz.
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18 Şubat Balık burcu yorumu
Çalışma hayatınız da oldukça stratejik ilerlemeye çalışsanız da duygusal yönünüzü baskılayamıyor olabilirsiniz.