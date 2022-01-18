Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak 2022 Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Yargılamaktan vazgeç ve kendin ol!

Bugün 02:48’de Yengeç burcunda 27 derece Dolunay gerçekleşti. 2019-2020 yıllarında hayatınızda yarım kalan tüm defterleri kapatıyorsunuz. Duygusal bir gün içinde olabilirsiniz. Bazı şeylerin artık dayanılmaz olduğunu düşünürken zaman zaman da yeni başlangıçların sizi heyecanlandırdığını hissediyorsunuz. Akşam 21:50’de Ay düğümlerinin yer değiştirmesi ise hayatımıza yeni sayfa açma ve geçmişi geride bırakma fırsatı sunuyor. Geçmiş geçmiştir. Başka bir dünyanın kapıları aralanıyor. Kendinize yeni bir sayfa açın.

Kendi içinizdeki çatışmalardan uzak durun.Çift kontrol enerjisi içindesiniz. Hayatınızdaki her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Bazı şeyleri kolayca almanız şuan için zor olabilir. Şuan kendi hayatınızdaki en yetkili kişi sizsiniz. Başkalarının size saygı duymasını istemek yerine saygı görmediğiniz yerlerden çekilin. Başa çıkamayacağınız yaralarınızı derinlemesine kazmayın. Korkularınızın üstesinden gelmeye karar verirseniz, kesinlikle bunu yapacaksınız.Bu dolunay finansal konuda sizleri büyük proje ve başarılara taşıyor olacak.

Günün Motivasyon Sözü: “Olduğu kadar; olmadığı kader” Şems-Tebrizi

18 Ocak Koç burcu yorumu

İş hayatınızla ilgili önemli bir toplantı yapabilirsiniz.

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18 Ocak Boğa burcu yorumu

Özel yaşamınızla ilgili rahatsız olduğunuz durumlar bugün öne çıkabilir ve bundan biraz rahatsız olabilirsiniz.

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18 Ocak İkizler burcu yorumu

Ev ve aile ile ilgili konular gündeminiz olabilir.

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18 Ocak Yengeç burcu yorumu

Bugün üzerine çok detaylı düşünmeden konuşma yapmamalısını

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18 Ocak Aslan burcu yorumu

Finansal konularla ilgili bir karar eşiğinde olabilirsiniz.

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18 Ocak Başak burcu yorumu

Seçici ve eleştirel olmanız bugün size kaybettirebilir.

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18 Ocak Terazi burcu yorumu

Bugün bazı insanların göremediğiniz yüzlerini görebilir ve bunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.



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18 Ocak Akrep burcu yorumu

Bazı konular hiç beklemediğiniz şekilde ilerlemeye başlayacak.

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18 Ocak Yay burcu yorumu

Kariyer hayatında zorlandığınız konuların üzerine odaklanmanız gereken bir gün.

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18 Ocak Oğlak burcu yorumu

Gelecek planlamanız için gereken iş ortaklarınızı bulabilir ve güven konusunda onlardan elektrik alabilirsiniz.

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18 Ocak Kova burcu yorumu

Finansal konularla ilgili biraz daha iyimser olmalı ve kendiniz dışında ki kişilere odaklanmayı bırakmalısınız.

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18 Ocak Balık burcu yorumu

Varolan takıntılı düşüncelerden kurtulmaya çalışın. İlişkinizi evhamlarınızla harcamayın.

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