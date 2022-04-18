Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan 2022 Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Öfke duymaktan vazgeç ve sonuç odaklı ol!

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Merkür ve Uranüs, Boğa burcunda kavuşuyor. Motivasyon gücünü artırmak için spor yapmak, hobilerinle ilgilenmek, doğayla baş başa vakit geçirmek, iyileştirici gücün olabilir. Finansal anlamda daha fazla tasarrufa yönelmelisin. Bugün yapmak istediğiniz işlerde çok aceleci olmamaya gayret edin. İlişkilerde yaşadığınız haksızlıklar sizi duygusal anlamda üzse de dengeli bir ruh hali içinde olursanız kazanan siz olursunuz. Beklediniz ve artık buna değer sonuçlar görmek istiyorsunuz. Ama yapacağınız ya da yapmayacağınız en ufak bir şey sizi bu sonuçtan daha da uzaklaştırabilir. Önce düşünmeli, neyi neden yaşadığınızı net bir şekilde anlamalısınız. Nasıl bir durumun içinde olduğunuzu, bunun artı ve eksileri iyi bilirseniz farklı bir pusulaya ihtiyacınız olmayacaktır. İlla bir yerde hız yapmanız gerekiyorsa bunu kendinizi toplamak ve dengede kalabilmek için yapın.

Motivasyon sözü: Bırakma. Şimdi acı çek ve hayatının geri kalanını bir şampiyon olarak yaşa. (Anonim)

18 Nisan Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda düşüncelerinizi somut verilere aktarmaya çalışırken, gerçeklerin eldeki verilerle uyuşmadığını fark ediyorsunuz.

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18 Nisan Boğa burcu yorumu

Hayallerinizi hayata geçirmek için girişimde bulunabilirsiniz.

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18 Nisan İkizler burcu yorumu

Kariyer hedeflerinizde ayağınızın yere basmadığını fark ediyorsunuz.

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18 Nisan Yengeç burcu yorumu

Gitmek ve kalmak arasında ikilem yaşıyorsunuz.

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18 Nisan Aslan burcu yorumu

Maddi kaynaklarınızı değerlendirirken duygusal davranıyorsunuz.

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18 Nisan Başak burcu yorumu

Yer değişiklikleri düşünebilirsiniz.

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18 Nisan Terazi burcu yorumu

Yeni bir ticari anlaşmaya yakın olabilirsiniz.



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18 Nisan Akrep burcu yorumu

Hobilerinizi yaratıcılığınızla süslüyorsunuz.

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18 Nisan Yay burcu yorumu

Günlük rutinlerinizle ilgili bazı küçük sorunları çözüme kavuşturmak için destek alıyorsunuz.

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18 Nisan Oğlak burcu yorumu

Gerçek olduğunu düşündüğünüz bilgilerin gerçekliğini yitirmesi sizi hayal kırıklığına sevk edebilir.

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18 Nisan Kova burcu yorumu

Sahip oldukları ile sizin değerinizi ölçmek isteyenlere en güzeli cevabı veriyorsunuz.

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18 Nisan Balık burcu yorumu

Gerçeklerin canınızı acıtması kendinizi kötü hissettirecektir.

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