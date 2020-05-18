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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Günlük Burç Yorumları
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"18 Mayıs günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Bugün hangi burcu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 18 Mayıs günlük burç yorumlarını açıkladı. Kova burcu 18 Mayıs yorumu ne söylüyor? Aslan burcunu 18 Mayıs günü neler bekliyor? İşte 18 Mayıs günlük burç yorumlarınız..."

Hatalarınızı telafi edin.

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve kiron ile kavuşuyor. Yaptığınız hata sayılabilecek şeyler konusunda “bu yüzden yapmıştım” gibi nedenler göstermeyin. Sadece hatanızı anlamanız ve bir daha yapmama kararı almanız yeterli olacaktır. Belki bugün bunu telafi etme fırsatı ile karşılaşabilirsiniz.

18 Mayıs Koç burcu yorumu

Geçmişte gururunuzdan kaynaklı yapmış olduğunuz bazı hatalar varsa artık bunu daha fazla büyütmeden konuşmalı ve olayların gerçek nedeniyle yüzleşmelisiniz.

18 Mayıs Boğa burcu yorumu

Ruhsal anlamda kendinizi depresif hissedebilirsiniz. Bunu yapan aslında birazda siz olabilirsiniz.

18 Mayıs İkizler burcu yorumu

Süregelen belirsizlik taşıyan oluşumlarda artık yeni kararlar alma zamanı geldi. Üzerinizdeki baskıdan kurtuluyor olacaksınız.

18 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

18 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler her an kapınızı çalabilir. Karar verirken olmayacak şeyleri kafanızda fazla büyütmeyin.

18 Mayıs Aslan burcu yorumu

Geçmişte fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldığınız eski partneriniz bugün size yeniden ciddi bir adım atabilirsiniz.

18 Mayıs Başak burcu yorumu

Bireysel ilişkiler içerisinde odaklanmaktansa toplumsal sorunlara odaklanmak sizleri bugün daha pozitif biri yapabilir.

18 Mayıs Terazi burcu yorumu

Almak zorunda olmadığınız sorumluluklar ya da üzerinize gelindiğini düşündüğünüz baskılı durumlar bugün gündem de olabilir.

18 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

18 Mayıs Akrep burcu yorumu

Duygusal ilişkilerinizde geçmişte ne istemiştiniz şu anda neye sahipsiniz, bunların sorgulamalarını yapıyor olabilirsiniz.

18 Mayıs Yay burcu yorumu

Finansal sorunlarınızla ilgili önemli anlaşmalara gidebilirsiniz.

18 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Finansal konularınızla ilgili istikrar yakalamak istiyorsunuz ama bununla ilgili zemin hala sağlam değil.

18 Mayıs Kova burcu yorumu

Geçmişe dair sorunları artık daha fazla üzerinizde taşımayın ve bunu ruhsal bir sorun haline getirmeyin.

18 Mayıs Balık burcu yorumu

Kendinizi oldukça iyi ifade edebileceğiniz neşeli pozitif iyimser bir gün. Sosyal bağlantılarınızı güçlendirmek size kendinizi iyi hissettirecektir.

2020 yılı burçları nasıl etkileyecek? Yıllık burç yorumları"2020 yılı hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 2020 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 2020 yılında neler bekliyor? İkizler burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Yengeç burçları 2020 yılında neler yapacak? Aslan burçlarının aşk hayatı 2020 yılında canlanıyor mu? Başak burçları için 2020 yılı olumlu geçecek mi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2020 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı." Youtube kanalımızı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın:
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