Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Hatalarınızı telafi edin.

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve kiron ile kavuşuyor. Yaptığınız hata sayılabilecek şeyler konusunda “bu yüzden yapmıştım” gibi nedenler göstermeyin. Sadece hatanızı anlamanız ve bir daha yapmama kararı almanız yeterli olacaktır. Belki bugün bunu telafi etme fırsatı ile karşılaşabilirsiniz.

18 Mayıs Koç burcu yorumu

Geçmişte gururunuzdan kaynaklı yapmış olduğunuz bazı hatalar varsa artık bunu daha fazla büyütmeden konuşmalı ve olayların gerçek nedeniyle yüzleşmelisiniz.

18 Mayıs Boğa burcu yorumu

Ruhsal anlamda kendinizi depresif hissedebilirsiniz. Bunu yapan aslında birazda siz olabilirsiniz.

18 Mayıs İkizler burcu yorumu

Süregelen belirsizlik taşıyan oluşumlarda artık yeni kararlar alma zamanı geldi. Üzerinizdeki baskıdan kurtuluyor olacaksınız.

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18 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler her an kapınızı çalabilir. Karar verirken olmayacak şeyleri kafanızda fazla büyütmeyin.

18 Mayıs Aslan burcu yorumu

Geçmişte fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldığınız eski partneriniz bugün size yeniden ciddi bir adım atabilirsiniz.

18 Mayıs Başak burcu yorumu

Bireysel ilişkiler içerisinde odaklanmaktansa toplumsal sorunlara odaklanmak sizleri bugün daha pozitif biri yapabilir.

18 Mayıs Terazi burcu yorumu

Almak zorunda olmadığınız sorumluluklar ya da üzerinize gelindiğini düşündüğünüz baskılı durumlar bugün gündem de olabilir.

18 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

18 Mayıs Akrep burcu yorumu

Duygusal ilişkilerinizde geçmişte ne istemiştiniz şu anda neye sahipsiniz, bunların sorgulamalarını yapıyor olabilirsiniz.

18 Mayıs Yay burcu yorumu

Finansal sorunlarınızla ilgili önemli anlaşmalara gidebilirsiniz.

18 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Finansal konularınızla ilgili istikrar yakalamak istiyorsunuz ama bununla ilgili zemin hala sağlam değil.

18 Mayıs Kova burcu yorumu

Geçmişe dair sorunları artık daha fazla üzerinizde taşımayın ve bunu ruhsal bir sorun haline getirmeyin.

18 Mayıs Balık burcu yorumu

Kendinizi oldukça iyi ifade edebileceğiniz neşeli pozitif iyimser bir gün. Sosyal bağlantılarınızı güçlendirmek size kendinizi iyi hissettirecektir.