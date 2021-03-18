Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Kilitli kapılar açılıyor.

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bugün huzur arayışı içinde olabilirsiniz. Duygusal anlamda bir şeyleri oturtmak isteyip kendinizi sağlama almak isteyebilirsiniz. Bugün yeniliklere açık olduğunuz ve yeniden yapılandırmak istediğiniz olaylar karşısında sürprizle karşılaşabilirsiniz. Alışılmışın dışındaki zamanlara karşı tuhaf bir aşinalık geliştirebilirsiniz. Anlamlandırmak ilk etapta zor olabilir. Yaşadıkça bütün anlamı bu zorluğun içinde bulduğunuzu ve istediğiniz o güvenli alanı bu şekilde inşa ettiğinizi fark edeceksiniz. Karşılaştığınız her şeyin sizin için iyi ve hayırlı olduğunu fikrine adapte olmanız, bugünün kilitli kapılarını açacaktır.

18 Mart Koç burcu yorumu

Bugün size şans olarak sunulan seçenekleri değerlendirmek daha fazla kazanç elde etmenizi sağlayabilir. Kendinizi güvenceye almadan finansal konularınızı değiştirmek istemeseniz de seçenekler üzerinde düşünmelisiniz.

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18 Mart Boğa burcu yorumu

Kırgınlıklarınızı paylaşmak isteyebileceğiniz bir gün olabilir. Yüklerinizin artması sizi fazla bunaltıyor olabilir. Bugün unutmamanız gereken en önemli bilgi, içini dökmekle taş üstünde taş bırakmamanın aynı şey olmadığıdır.

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18 Mart İkizler burcu yorumu

İçinde bulunduğunuz durumun, bazı planları ve dengeleri yeniden gözden geçirmeniz için bir sinyal olduğunu fark etmeli ve tepkilerinizi buna göre vermelisiniz.

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18 Mart Yengeç burcu yorumu

Birtakım dedikoduları duymak motivasyonunuzu düşürebilir. Bu dedikodular ve yanlışlıklar neticesinde kendinizi açıklama zorunluluğu hissettirse de mental olarak düşmenizi bekleyen kişilere karşı daha dik bir duruş sergilemelisiniz.

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18 Mart Aslan burcu yorumu

Kariyeriniz istemediğiniz ve beklemediğiniz ölçüde değişiklikler mümkün olabilir. Alacağınız haberler, terfiler sizi yeni planlar yapmak zorunda bırakabilir.

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18 Mart Başak burcu yorumu

İçinize attığınız her şey sizi patlama noktasına gelmiş olabilir. Nefes alamayacak dereceye gelmeden önce kendinize paylaşmanın önemini öğretmelisiniz.

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18 Mart Terazi burcu yorumu

Aşk hayatınızda beklediğiniz ilgiyi görememek sizi olumsuz etkileyebilir. Bu arafta olma hali sizi yorduğu kadar karşı tarafı da yorabilir. Bu duruma bir “dur” demeniz gerekebilir.

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18 Mart Akrep burcu yorumu

Size karşı iyi niyetli olmadığını düşündüğünüz kişiler için intikam ve kötü düşünceler aklınızdan geçebilir. Canınızın yandığı kadar can yakma isteği sizin kalitenizi düşürecektir.

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18 Mart Yay burcu yorumu

Çalışmalarınızın istediğiniz hızda gitmemesi karşısında öfkelenmek yerine eksik ya da hatalı olduğunuz düşündüğünüz aşamalar için hareketliliği devam ettirecek çözümler bulmalısınız.

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18 Mart Oğlak burcu yorumu

Ailenizle olan sorunlarınızı çözmek için adım atmak isteyebilirsiniz. Yapılan yanlışlar karşılıklı olsa da bağlılığınız geri adım atmanızı sağlayacaktır.

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18 Mart Kova burcu yorumu

Çalışma alanınızda ekip arkadaşlarınız ile tartışmalar yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizin dikkate alınmaması sizi rahatsız ediyor olabilir. Anlaşmazlıkların neden kaynaklandığını bulmalısınız.

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18 Mart Balık burcu yorumu

Ticari konularda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aldığınız ürünün beklediğiniz gibi çıkmaması motivasyonunuzu düşürmemeli.

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