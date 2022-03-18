Günlük Burç Yorumları: 18 Mart 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

18 Mart Başak dolunayı gerçekleşiyor ve burçlara etkisi nedir?

Dolunay günü! Herkes haddini bilmeli ve sınırlarını iyi çizmeli.

Ay, Başak burcunda ilerliyor ve saat 11.10’da Başak burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Saat 14.26’da Ay, Terazi burcuna geçiyor. Duymak istediğin şeyleri gerçekten duymaya hazır mısın? Kendinle yüzleşmekten korkma!

İş hayatınızda büyük düzen değişikliklerine hazırlı olun. Arkanızdan dönen ve sizi inciten her konu ile yüzleşiyorsunuz.

18 Mart Koç burcu yorumu

İş ya da kariyer hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bir şeylerin artık sonuna geldiniz. İş hayatınızda size haksızlık eden insanları geride bırakın ve önünüze bakın. Aşırı öfkeli hissediyor olabilirsiniz

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18 Mart Boğa burcu yorumu

Kuzey ay düğümünün boğa burcunda hareket etmesi ve bu dolunayda güçlü bir destek vermesi sizlerin sanki geleceğe dair bir hedefinizi gerçekleştirmek için adım atacağınızı gösteriyor.

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18 Mart İkizler burcu yorumu

Bu dolunay, sizleri derinden sarsan konuları artık çözdüğünüzü ve düzene soktuğunuzu gösteriyor.

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18 Mart Yengeç burcu yorumu

Ortaklıklarınız ya da eşiniz ile ilgili bazı ciddi konuşmalar yapacağınız zamana ilerliyorsunuz.

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18 Mart Aslan burcu yorumu

Bu dolunay ile yeni bir iş birliği içine giriyorsunuz. Size doğru gelen bir teklif ya da iş yeri değişikliği yapabilirsiniz.

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18 Mart Başak burcu yorumu

Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için aslında hayatınızın büyük değişimlerini yaşamaya başlayacağınıza işaret ediyor.

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18 Mart Terazi burcu yorumu

Bu dolunay ile arkanızdan dönen bazı işleri öğreniyorsunuz. Artık yalnızlıkla savaş verme tarafınız bitti.



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18 Mart Akrep burcu yorumu

Bu dolunay ile yeni bir yön içine giriyorsunuz. İlişkinizde çok fazla ısrar ettiğiniz konularda artık bırakma kararı alabilirsiniz.

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18 Mart Yay burcu yorumu

İş hayatınızla ilgili bazı konularda karar verme durumundasınız. Bir takım hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir.

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18 Mart Oğlak burcu yorumu

Bu dolunay sizler için oldukça güçlü ve başarılı bir yön verecek. Hayatta ne yönde olmanız gerektiğini göreceksiniz.

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18 Mart Kova burcu yorumu

Dolunay ile büyük bir krizi çözüyorsunuz. Bu belki bir para belki aşk belki aile içinde bir kriz olabilir.

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18 Mart Balık burcu yorumu

Bu dolunay ile sanki uzun süredir emeklerinizin karşılığını aldığınız bir zamana doğru ilerliyorsunuz.

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