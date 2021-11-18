Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 18 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 18 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 18 Kasım Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 18 Kasım Perşembe günlük burç yorumlarınız..."
Nazik ve empati kurmayı çalışan biri olun!
Ay, Boğa burcunda ilerliyor. İnsanlara karşı nazik ve sevecen olun. Bilinçli olarak kimseyi üzmeyin ve kendi acınızı hafifletmek için bir başkasını asla yaralamayın. Herkesin hayat sınavı farklı şekillerde işliyor. Kimin neyle mücadele verdiğini bilemeyiz. Hayata, insanlara doğaya, her şeye karşı şefkatli olun.
18 Kasım Koç burcu yorumu
Korkularınızın peşinden gidiyorsunuz. Aldığınız manevi güç ile endişelerinizi yeneceksiniz.
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18 Kasım Boğa burcu yorumu
Aşk hayatınıza üçüncü bir kadın dahil olmak isteyebilir.
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18 Kasım İkizler burcu yorumu
Çalışma ortamınızda gizli konular ortaya çıkabilir.
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18 Kasım Yengeç burcu yorumu
Eğer evliyseniz bir çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz.
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18 Kasım Aslan burcu yorumu
Konu aileniz olunca savaş baltalarını ortaya çıkarıyorsunuz.
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18 Kasım Başak burcu yorumu
İkili diyaloglarda sürekli bir imalı iletişim kuruyor olabilirsiniz.
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18 Kasım Terazi burcu yorumu
Finansal konularınızı danışmanlık alarak çözme düşüncesine sahipsiniz
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18 Kasım Akrep burcu yorumu
İkili ilişkinizde yeni bir tanışma ile hayatınız değişime uğruyor.
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18 Kasım Yay burcu yorumu
Kadın arkadaşlarınız sayesinde gerçeklerin farkına varıyorsunuz.
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18 Kasım Oğlak burcu yorumu
Sosyal çevrenizde söz sahibi olmak isteyeceksiniz.
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18 Kasım Kova burcu yorumu
Birlikte çalıştığınız kişiler vasıtasıyla ikili ilişki kurmanız isteniyor.
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18 Kasım Balık burcu yorumu
Uyanış yaşayacaksınız. Geçmişe dair bazı konularda yeni farkına vardığınız gerçekler olabilir.