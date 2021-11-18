Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Nazik ve empati kurmayı çalışan biri olun!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. İnsanlara karşı nazik ve sevecen olun. Bilinçli olarak kimseyi üzmeyin ve kendi acınızı hafifletmek için bir başkasını asla yaralamayın. Herkesin hayat sınavı farklı şekillerde işliyor. Kimin neyle mücadele verdiğini bilemeyiz. Hayata, insanlara doğaya, her şeye karşı şefkatli olun.

18 Kasım Koç burcu yorumu

Korkularınızın peşinden gidiyorsunuz. Aldığınız manevi güç ile endişelerinizi yeneceksiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Boğa burcu yorumu

Aşk hayatınıza üçüncü bir kadın dahil olmak isteyebilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda gizli konular ortaya çıkabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Yengeç burcu yorumu

Eğer evliyseniz bir çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Aslan burcu yorumu

Konu aileniz olunca savaş baltalarını ortaya çıkarıyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Başak burcu yorumu

İkili diyaloglarda sürekli bir imalı iletişim kuruyor olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Terazi burcu yorumu

Finansal konularınızı danışmanlık alarak çözme düşüncesine sahipsiniz



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Akrep burcu yorumu

İkili ilişkinizde yeni bir tanışma ile hayatınız değişime uğruyor.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Yay burcu yorumu

Kadın arkadaşlarınız sayesinde gerçeklerin farkına varıyorsunuz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Oğlak burcu yorumu

Sosyal çevrenizde söz sahibi olmak isteyeceksiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Kova burcu yorumu

Birlikte çalıştığınız kişiler vasıtasıyla ikili ilişki kurmanız isteniyor.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Balık burcu yorumu

Uyanış yaşayacaksınız. Geçmişe dair bazı konularda yeni farkına vardığınız gerçekler olabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!