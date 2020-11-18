Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Çarşamba Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Ay Oğlak burcunda ilerliyor.

Bugünü erteleme. Olması gereken zamanda yapılan her şey, açılmasını istediğin kapıların anahtarı olabilir.

18 Kasım Koç burcu yorumu

Sorumluluklarınızın farkında olarak atacağınız her adım spot ışıklarını üzerinize çekebilir.

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18 Kasım Boğa burcu yorumu

Mantığınız ve kalbinizin işbirliği, gitmek ve kalmak arasındaki dengeyi bulmanıza yardım edecektir.

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18 Kasım İkizler burcu yorumu

Mantıksal hareket ediyor olmanız birikimlerinizi ve çevrenizdeki insanların size karşı olan tutumlarını iyileştirecektir.

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18 Kasım Yengeç burcu yorumu

Duygularınız ve mantığınız arasında dengeyi, empati ve sakinlikle kurmaya çalışmak ilişkinizin seyrine hoş bir hava katacaktır.

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18 Kasım Aslan burcu yorumu

Bugün, olayların içyüzünü anlamış olmak sizin ve çevrenizin kazancına olacaktır.

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18 Kasım Başak burcu yorumu

Kaynaklarınızı keyfinizden ziyade ihtiyaçlarınıza göre kullanmanız gereken bir gündesiniz.

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18 Kasım Terazi burcu yorumu

Kayıplarınızın telafisi söz konusu olduğunuzda yapmış olduğunuz hatalara değil onlardan çıkardığınız derslere odaklanın.

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18 Kasım Akrep burcu yorumu

Dinlendikten sonra kendinizi daha sağlıklı ve özgür bir şekilde ifade edebilirsiniz.

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18 Kasım Yay burcu yorumu

Ekonominizi iyileştirmeye yönelik attığınız adımlar, ilerleyen günlerde biraz daha rahatlamanızı sağlayacaktır.

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18 Kasım Oğlak burcu yorumu

Disiplinli yapınız, çalışma hayatınızdaki sorunların günlük hayatınıza etki etmesini engelleyecektir.

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18 Kasım Kova burcu yorumu

Duygularınızın soğuk olduğunu fark edip şaşırabileceğiniz bir gün içerisindesiniz.

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18 Kasım Balık burcu yorumu

Mesafeli tavrınızın sebeplerini belirtmeniz arkadaşlarınızla olan iletişiminizin hasar görmesine engel olabilir.

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