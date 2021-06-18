Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerde onay beklemeyin.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Bazen affetmek, insan olmanın ağırlığı altında ezilirken doğrulmaya başlamaktır. Siz kendiniz olmak için yaşıyorsunuzdur ve bununla da yaşamayı öğrenmeniz gerekmektedir. Bunun da tek bir çözümü vardır, nerde yanlış yaptığınızı analiz edip yola bu şahane bilgi ışığında devam etmektir. Bugün bunu bulmayı deneyin.

18 Haziran Koç burcu yorumu

Fiziksel olarak kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Bu durumdan kurtulmak için dinlenmek ve vitamin takviyeleri almak sizin kısa sürede toparlanmanızı yardımcı olabilir.

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18 Haziran Boğa burcu yorumu

Sosyal çevrenizdeki durumlara karşı eleştirel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

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18 Haziran İkizler burcu yorumu

Etrafınızda gelişen ama haberinizin olmadığı gizli olaylar gün yüzüne çıkabilir.

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18 Haziran Yengeç burcu yorumu

Hayatınızda süregelen yalnızlığınızı bitirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bugün bu kararınızı sonlandırmak için oldukça ideal bir gün.

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18 Haziran Aslan burcu yorumu

Geçmişe özlem duyuyor olabilirsiniz. Dün ile bugün arasında sıkışmaktansa, geçmişi uğurlayın ve bugünün değerinin farkına varın.

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18 Haziran Başak burcu yorumu

Aşk hayatınızda duygularınız ve mantığınız arasında kalmış gibi hissedebilirsiniz.

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18 Haziran Terazi burcu yorumu

Duygusallıktan sıyrılıp, mantığınızı tercih ettiğinizde işler sizin için oldukça kolaylaşacaktır.

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18 Haziran Akrep burcu yorumu

Kariyerinizde oldukça aktif ve çalışkan birisiniz. Bu durum zaman zaman aşk hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

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18 Haziran Yay burcu yorumu

Çevrenizde sizi olumsuz etkilediğini düşündüğünüz bazı kişiler ile iletişiminizi kesme kararı alabilirsiniz.

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18 Haziran Oğlak burcu yorumu

Hayal gücünüzü kullandığınızda olan şeylere siz bile şaşırabilirsiniz. Hayal edin, gerisini evrene bırakın.

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18 Haziran Kova burcu yorumu

Aileniz finansal konularda size akıl danışabilir. Süreci doğru yürütmeye özen gösterin.

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18 Haziran Balık burcu yorumu

Kendinizi çevrenizden soyutlama isteği size bir yere kadar iyi gelebilir ama bu durum içinize daha fazla kapanmanıza da neden olabilir.

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