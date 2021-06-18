Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 18 Haziran'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 18 Haziran'da günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 18 Haziran Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 18 Haziran Cuma günü burç yorumlarınız..."
İlişkilerde onay beklemeyin.
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Bazen affetmek, insan olmanın ağırlığı altında ezilirken doğrulmaya başlamaktır. Siz kendiniz olmak için yaşıyorsunuzdur ve bununla da yaşamayı öğrenmeniz gerekmektedir. Bunun da tek bir çözümü vardır, nerde yanlış yaptığınızı analiz edip yola bu şahane bilgi ışığında devam etmektir. Bugün bunu bulmayı deneyin.
18 Haziran Koç burcu yorumu
Fiziksel olarak kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Bu durumdan kurtulmak için dinlenmek ve vitamin takviyeleri almak sizin kısa sürede toparlanmanızı yardımcı olabilir.
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18 Haziran Boğa burcu yorumu
Sosyal çevrenizdeki durumlara karşı eleştirel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.
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18 Haziran İkizler burcu yorumu
Etrafınızda gelişen ama haberinizin olmadığı gizli olaylar gün yüzüne çıkabilir.
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18 Haziran Yengeç burcu yorumu
Hayatınızda süregelen yalnızlığınızı bitirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bugün bu kararınızı sonlandırmak için oldukça ideal bir gün.
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18 Haziran Aslan burcu yorumu
Geçmişe özlem duyuyor olabilirsiniz. Dün ile bugün arasında sıkışmaktansa, geçmişi uğurlayın ve bugünün değerinin farkına varın.
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18 Haziran Başak burcu yorumu
Aşk hayatınızda duygularınız ve mantığınız arasında kalmış gibi hissedebilirsiniz.
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18 Haziran Terazi burcu yorumu
Duygusallıktan sıyrılıp, mantığınızı tercih ettiğinizde işler sizin için oldukça kolaylaşacaktır.
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18 Haziran Akrep burcu yorumu
Kariyerinizde oldukça aktif ve çalışkan birisiniz. Bu durum zaman zaman aşk hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir.
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18 Haziran Yay burcu yorumu
Çevrenizde sizi olumsuz etkilediğini düşündüğünüz bazı kişiler ile iletişiminizi kesme kararı alabilirsiniz.
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18 Haziran Oğlak burcu yorumu
Hayal gücünüzü kullandığınızda olan şeylere siz bile şaşırabilirsiniz. Hayal edin, gerisini evrene bırakın.
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18 Haziran Kova burcu yorumu
Aileniz finansal konularda size akıl danışabilir. Süreci doğru yürütmeye özen gösterin.
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18 Haziran Balık burcu yorumu
Kendinizi çevrenizden soyutlama isteği size bir yere kadar iyi gelebilir ama bu durum içinize daha fazla kapanmanıza da neden olabilir.