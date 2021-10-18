Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Hedeflerinize cesurca ilerleyin.

Ay, balık burcunda boşlukta ilerlerken sabah 10:04’te koç burcuna giriş yapıyor. Bugün Kendinize güvenmeli ve inandığınız şeyin peşine düşmekten çekinmemelisiniz. Rekabet içine giriyor bile olsanız bu oldukça sevimli ve uzlaşmacı olmalıdır. Tek rakibiniz sizsiniz. Her adım bir sonraki güzel şeylere hazırlıktır. Hazırlığınızı iyi yapın. Arzularınızın peşinden gitmek isteyebileceğiniz bir gün olabilir. Yoğun duygularınız sizi bunaltsa da partnerinizin desteği ile bu süreci daha rahat geçirebilirsiniz. Sözcüklerinize dikkat ederek kendinizi anlatmanız sizi iyi hissettirecektir.

18 Ekim Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınız da sizi manipüle etmek isteyenlere karşı soğuk kanlı olmalı ve onların sizi yönetmesine izin vermemelisiniz.

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18 Ekim Boğa burcu yorumu

Hatalarınızla yüzleştiğiniz bir zaman olabilir.

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18 Ekim İkizler burcu yorumu

Geçmişte yapmış olduğunuz konuşmalar size tekrar hatırlatılabilir.

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18 Ekim Yengeç burcu yorumu

Duygularınızla mantığınız arasında git-gel yaşadığınız bir gün geçiriyor olabilirsiniz.

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18 Ekim Aslan burcu yorumu

İletişim sorunları yaşayabileceğiniz bir gün olabilir.

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18 Ekim Başak burcu yorumu

Gizli ilişkiler ağı ile içsel sınavlar verdiğiniz bir gün olabilir.

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18 Ekim Terazi burcu yorumu

Finansal zorluklarınızla başa çıkmaya çalışıyor olabilirsiniz.



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18 Ekim Akrep burcu yorumu

Ruhunuzun beslenmeye ihtiyacı olduğunu hissedebilirsiniz.

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18 Ekim Yay burcu yorumu

Bugün aşk ile ilgili konular gündeminizde olabilir çünkü yeni bir başlangıç için harika bir gün.

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18 Ekim Oğlak burcu yorumu

Çalışma ortamınızdaki yoğunluk bazen kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissetmenize neden olabilir.

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18 Ekim Kova burcu yorumu

Ortaklı konularda gerginlikler yaşamanız bazı olayların gerçek yüzünü görmenize neden olabilir.

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18 Ekim Balık burcu yorumu

Arkanızdan dönen gizli olayların ve geçmiş hataların ortaya döküldüğü bir gün olabilir.

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