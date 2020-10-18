Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Pazar Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Şüphelerini abartmamalısın.



Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gerileyen Merkür ile kavuşum gerçekleştiriyor. İçsel anlamda kuşku duyduğun ya da şüphe duyduğun şeylerde kendini kontrol edemeyebilirsin. Bunun için kaygılarından uzak durabileceğin işler içinde olmayı seç. Doğada bir yürüyüş ya da sevdiğin bir dostunla bağlantı kurman ve pozitif kalman bugün hepsinden önemli olacaktır. Kendine duyduğun saygıyı kaybetme ve kimsenin buna neden olmasına izin verme.

18 Ekim Koç burcu yorumu

Ekonomik anlamda bazı işler yoluna girerken kendini daha güçlü hissedeceksin. Gizli yürütmek zorunda olduğun konular önüne gelebilir. Her konuda dürüst olman gerektiğini lütfen unutma.

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18 Ekim Boğa burcu yorumu

Birlikte kurduğunuz geleceğinizi adım adım mutlu sona doğru yaklaştırıyor olabilirsiniz. Biriken duygularınıza ani tepkiler vermeden sakin davranışlar sergilemelisiniz.

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18 Ekim İkizler burcu yorumu

Partnerinizin baskısı sizi öfkeli biri haline getirebilir. Ya da bir partner eksikliği hissedip öfkeli bir hal içinde olabilirsiniz. Siz size yetersiniz. Bunu unutmayın.

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18 Ekim Yengeç burcu yorumu

Kendinize soru sorarak doğru yanıtları bulabilirsiniz. Kendinizden ödün verdikçe yorulan siz oluyorsunuz. Değer sorgulaması yapmanız için uygun bir gün.

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18 Ekim Aslan burcu yorumu

Evinizde arızalanan ürünlerinizi değiştirmek ya da iade etmek gibi konular bugün yorucu bir hal alabilir. Mümkün oldukça iletişimlerinizi yazılı kurmayı deneyin.

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18 Ekim Başak burcu yorumu

Birbirilerinize sahip çıkarak hareket etmeniz gücünüzü artırarak hayata tutunmanızı kolaylaştırıyor. Derin konulara girmeden hatalara göz yummak bağlarınızı güçlendirecektir. Dedikodulardan uzak durun.

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18 Ekim Terazi burcu yorumu

Aklınıza neden sorusundan önce kim sorusunu sormalısınız. Şans verip vermemek sizlerin kararı olsa da seven bir yüreği dinlemek sizlere kayıp olarak yansımayacaktır.

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18 Ekim Akrep burcu yorumu

Öfkeyle kalkıp zarar vermeden oturma fikri bugün sizin işinizi daha zorlaştırabilir. Neyi beslerseniz onun karşılığını göreceksiniz. Sevgi ve hoşgörü içinde kalmayı seçin.

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18 Ekim Yay burcu yorumu

Yalnız kalmak sizlere iyi gelmeyecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yaparak gününüzü düşüncelerinize takılıp kalmadan tamamlayabilirsiniz.

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18 Ekim Oğlak burcu yorumu

Ani gelişen bir olaya karşı hayır cevabını vermeden şansınızı denemelisiniz. Duygularınız yalnızlığı kabul etmiyor. Kalbinizin sesini dinlemelisiniz.

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18 Ekim Kova burcu yorumu

Hayalleriniz ve gerçekler arasında ikilemde kalmış olabilirsiniz. Bugün tutkularınızın sesini dinlemek sizlere iyi gelecektir.

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18 Ekim Balık burcu yorumu

Gelecek kaygısı ve düzensizlik motivasyonunuzu düşürüyor olabilir. Hayatınızı gündelik kargaşalar yerine uzun vade planlar belirleyerek ilerlemeyi seçmelisiniz.

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