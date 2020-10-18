Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Pazar Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 18 Ekim’de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 18 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 18 Ekim Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 18 Ekim Pazar günü burç yorumlarınız..."
Şüphelerini abartmamalısın.
Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gerileyen Merkür ile kavuşum gerçekleştiriyor. İçsel anlamda kuşku duyduğun ya da şüphe duyduğun şeylerde kendini kontrol edemeyebilirsin. Bunun için kaygılarından uzak durabileceğin işler içinde olmayı seç. Doğada bir yürüyüş ya da sevdiğin bir dostunla bağlantı kurman ve pozitif kalman bugün hepsinden önemli olacaktır. Kendine duyduğun saygıyı kaybetme ve kimsenin buna neden olmasına izin verme.
18 Ekim Koç burcu yorumu
Ekonomik anlamda bazı işler yoluna girerken kendini daha güçlü hissedeceksin. Gizli yürütmek zorunda olduğun konular önüne gelebilir. Her konuda dürüst olman gerektiğini lütfen unutma.
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18 Ekim Boğa burcu yorumu
Birlikte kurduğunuz geleceğinizi adım adım mutlu sona doğru yaklaştırıyor olabilirsiniz. Biriken duygularınıza ani tepkiler vermeden sakin davranışlar sergilemelisiniz.
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18 Ekim İkizler burcu yorumu
Partnerinizin baskısı sizi öfkeli biri haline getirebilir. Ya da bir partner eksikliği hissedip öfkeli bir hal içinde olabilirsiniz. Siz size yetersiniz. Bunu unutmayın.
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18 Ekim Yengeç burcu yorumu
Kendinize soru sorarak doğru yanıtları bulabilirsiniz. Kendinizden ödün verdikçe yorulan siz oluyorsunuz. Değer sorgulaması yapmanız için uygun bir gün.
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18 Ekim Aslan burcu yorumu
Evinizde arızalanan ürünlerinizi değiştirmek ya da iade etmek gibi konular bugün yorucu bir hal alabilir. Mümkün oldukça iletişimlerinizi yazılı kurmayı deneyin.
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18 Ekim Başak burcu yorumu
Birbirilerinize sahip çıkarak hareket etmeniz gücünüzü artırarak hayata tutunmanızı kolaylaştırıyor. Derin konulara girmeden hatalara göz yummak bağlarınızı güçlendirecektir. Dedikodulardan uzak durun.
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18 Ekim Terazi burcu yorumu
Aklınıza neden sorusundan önce kim sorusunu sormalısınız. Şans verip vermemek sizlerin kararı olsa da seven bir yüreği dinlemek sizlere kayıp olarak yansımayacaktır.
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18 Ekim Akrep burcu yorumu
Öfkeyle kalkıp zarar vermeden oturma fikri bugün sizin işinizi daha zorlaştırabilir. Neyi beslerseniz onun karşılığını göreceksiniz. Sevgi ve hoşgörü içinde kalmayı seçin.
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18 Ekim Yay burcu yorumu
Yalnız kalmak sizlere iyi gelmeyecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yaparak gününüzü düşüncelerinize takılıp kalmadan tamamlayabilirsiniz.
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18 Ekim Oğlak burcu yorumu
Ani gelişen bir olaya karşı hayır cevabını vermeden şansınızı denemelisiniz. Duygularınız yalnızlığı kabul etmiyor. Kalbinizin sesini dinlemelisiniz.
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18 Ekim Kova burcu yorumu
Hayalleriniz ve gerçekler arasında ikilemde kalmış olabilirsiniz. Bugün tutkularınızın sesini dinlemek sizlere iyi gelecektir.
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18 Ekim Balık burcu yorumu
Gelecek kaygısı ve düzensizlik motivasyonunuzu düşürüyor olabilir. Hayatınızı gündelik kargaşalar yerine uzun vade planlar belirleyerek ilerlemeyi seçmelisiniz.
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