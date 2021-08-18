Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 18 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 18 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 18 Ağustos Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 18 Ağustos Çarşamba günü burç yorumlarınız..."
Hayatınızdaki yüklerden kurtulun!
Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Tavır ve davranışlarıyla beklentilerinizi yükseltip, sonra koca bir hayal kırıklığına dönüşen insanları hayatınızdan çıkartın. Şu an yük taşıma zamanı değil; üretme ve yeşertme vakti... Kendiniz için harekete geçin. Zamanı iyi kullanın. Kendinizi en yeni halinizle yeniden yaratın.
18 Ağustos Koç burcu yorumu
Gözlerinizin önünden gitmeyen geçmişteki yaşantılar hareket alanınızı kısıtlıyor.
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18 Ağustos Boğa burcu yorumu
Miras konularınızı değerlendirmek isterken size iletilen bilgilere güven duymayacaksınız.
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18 Ağustos İkizler burcu yorumu
Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz.
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18 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Birikmiş duygularınızı açığa çıkartıyorsunuz.
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18 Ağustos Aslan burcu yorumu
Yakın çevrenizle geçmişteki kırıcı konuşmalar için yeniden görüşebilirsiniz.
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18 Ağustos Başak burcu yorumu
Hızlı hareket etmek isteyeceksiniz.
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18 Ağustos Terazi burcu yorumu
Üzerinizden atamadığınız geçmişiniz yeniden açılmak isteniyor.
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18 Ağustos Akrep burcu yorumu
Sosyal çevrenizle iletişiminize dikkat etmek isteyeceksiniz.
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18 Ağustos Yay burcu yorumu
Partnerinize karşı duygusal sürprizler hazırlıyorsunuz.
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18 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Geçmişte yapılan hataları telafi etmek için bazı girişimleriniz olacaktır.
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18 Ağustos Kova burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde mesafenizi arttırmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir.
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18 Ağustos Balık burcu yorumu
Ani kararla bulunduğunuz çevreden başka bir muhite taşınma kararı alabilirsiniz.