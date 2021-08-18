Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Hayatınızdaki yüklerden kurtulun!



Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Tavır ve davranışlarıyla beklentilerinizi yükseltip, sonra koca bir hayal kırıklığına dönüşen insanları hayatınızdan çıkartın. Şu an yük taşıma zamanı değil; üretme ve yeşertme vakti... Kendiniz için harekete geçin. Zamanı iyi kullanın. Kendinizi en yeni halinizle yeniden yaratın.

18 Ağustos Koç burcu yorumu

Gözlerinizin önünden gitmeyen geçmişteki yaşantılar hareket alanınızı kısıtlıyor.

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18 Ağustos Boğa burcu yorumu

Miras konularınızı değerlendirmek isterken size iletilen bilgilere güven duymayacaksınız.

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18 Ağustos İkizler burcu yorumu

Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz.

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18 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Birikmiş duygularınızı açığa çıkartıyorsunuz.

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18 Ağustos Aslan burcu yorumu

Yakın çevrenizle geçmişteki kırıcı konuşmalar için yeniden görüşebilirsiniz.

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18 Ağustos Başak burcu yorumu

Hızlı hareket etmek isteyeceksiniz.

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18 Ağustos Terazi burcu yorumu

Üzerinizden atamadığınız geçmişiniz yeniden açılmak isteniyor.

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18 Ağustos Akrep burcu yorumu

Sosyal çevrenizle iletişiminize dikkat etmek isteyeceksiniz.

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18 Ağustos Yay burcu yorumu

Partnerinize karşı duygusal sürprizler hazırlıyorsunuz.

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18 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Geçmişte yapılan hataları telafi etmek için bazı girişimleriniz olacaktır.

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18 Ağustos Kova burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde mesafenizi arttırmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir.

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18 Ağustos Balık burcu yorumu

Ani kararla bulunduğunuz çevreden başka bir muhite taşınma kararı alabilirsiniz.

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