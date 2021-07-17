Günlük Burç Yorumları: 17 Temmuz Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Kontrollü olun!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor ve saat 21.38’de Akrep burcuna geçiyor. Bugün ilişkilerinizde saygı teması ön planda olacak, empati yeteneğiniz artacak ve karşı tarafın sınırlarını anlayabileceksiniz. Fikirlerinizde ısrarcı olmaktan vazgeçin! Bazı tepkilerinizi ortaya koyarken fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz ve karşı tarafı kendinize çekmek isterken ani duygusal tepkiler verebilirsiniz.

17 Temmuz Koç burcu yorumu

Dikkat etmeniz gereken bir gün içerisindesiniz. Hızlı hareket ettiğinizde fiziksel yaralanmalarınız da artış olabilir.

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17 Temmuz Boğa burcu yorumu

Akrabalarınızla bir araya gelebilir ve birlikte vakit geçirerek eski günleri yad etmek isteyebilirsiniz.

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17 Temmuz İkizler burcu yorumu

İlişkinize karşı duygu ve düşüncelerinizde değişim olabilir. Partnerinize karşı sıkılgan davranışlar sergileyebilirsiniz.

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17 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Sizlerin düşündüğü gibi gerçekleşmeyen konular hayal kırıklığına sebep olabilir.

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17 Temmuz Aslan burcu yorumu

Partnerinizle gelecek hakkında konuşabilirsiniz.

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17 Temmuz Başak burcu yorumu

Ailenize karşı sorumluluk almanız gerekebilir. Çözmeniz gereken problemlere fazla efor harcayabilirsiniz.

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17 Temmuz Terazi burcu yorumu

Fiziksel görünüşünüz de bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için kuaför randevusu alabilir veya alışverişe çıkabilirsiniz.

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17 Temmuz Akrep burcu yorumu

Günlük sorumluluklarınızı yerine getirirken çevrenize karşı öfkeli davranışlar içerisinde olabilirsiniz.

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17 Temmuz Yay burcu yorumu

İsteklerinizin zamanında gerçekleşmemesi gerginlik yaşamanıza neden olabilir.

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17 Temmuz Oğlak burcu yorumu

İkili ilişkinizi sonlandırma kararı alabilirsiniz. Alacağınız kararı mantığınızla uygulayacaksınız. Bazen her şey mantıkla açıklanamayabilir lütfen duygularınızı da göz ardı etmeden hareket etmeye çalışın.

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17 Temmuz Kova burcu yorumu

Şans sizin yanınızda! Duygusal ilgi gösterdiğiniz kişiden karşılık alabilirsiniz.

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17 Temmuz Balık burcu yorumu

Sosyal çevrenize düzenleme getiriyorsunuz. Duygularınıza hitap etmeyen kişilerden uzaklaşacaksınız.

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