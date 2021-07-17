Günlük Burç Yorumları: 17 Temmuz Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 17 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 17 Temmuz'da günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 17 Temmuz Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 17 Temmuz Cumartesi günü burç yorumlarınız..."
Kontrollü olun!
Ay, Terazi burcunda ilerliyor ve saat 21.38’de Akrep burcuna geçiyor. Bugün ilişkilerinizde saygı teması ön planda olacak, empati yeteneğiniz artacak ve karşı tarafın sınırlarını anlayabileceksiniz. Fikirlerinizde ısrarcı olmaktan vazgeçin! Bazı tepkilerinizi ortaya koyarken fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz ve karşı tarafı kendinize çekmek isterken ani duygusal tepkiler verebilirsiniz.
17 Temmuz Koç burcu yorumu
Dikkat etmeniz gereken bir gün içerisindesiniz. Hızlı hareket ettiğinizde fiziksel yaralanmalarınız da artış olabilir.
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17 Temmuz Boğa burcu yorumu
Akrabalarınızla bir araya gelebilir ve birlikte vakit geçirerek eski günleri yad etmek isteyebilirsiniz.
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17 Temmuz İkizler burcu yorumu
İlişkinize karşı duygu ve düşüncelerinizde değişim olabilir. Partnerinize karşı sıkılgan davranışlar sergileyebilirsiniz.
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17 Temmuz Yengeç burcu yorumu
Sizlerin düşündüğü gibi gerçekleşmeyen konular hayal kırıklığına sebep olabilir.
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17 Temmuz Aslan burcu yorumu
Partnerinizle gelecek hakkında konuşabilirsiniz.
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17 Temmuz Başak burcu yorumu
Ailenize karşı sorumluluk almanız gerekebilir. Çözmeniz gereken problemlere fazla efor harcayabilirsiniz.
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17 Temmuz Terazi burcu yorumu
Fiziksel görünüşünüz de bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için kuaför randevusu alabilir veya alışverişe çıkabilirsiniz.
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17 Temmuz Akrep burcu yorumu
Günlük sorumluluklarınızı yerine getirirken çevrenize karşı öfkeli davranışlar içerisinde olabilirsiniz.
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17 Temmuz Yay burcu yorumu
İsteklerinizin zamanında gerçekleşmemesi gerginlik yaşamanıza neden olabilir.
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17 Temmuz Oğlak burcu yorumu
İkili ilişkinizi sonlandırma kararı alabilirsiniz. Alacağınız kararı mantığınızla uygulayacaksınız. Bazen her şey mantıkla açıklanamayabilir lütfen duygularınızı da göz ardı etmeden hareket etmeye çalışın.
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17 Temmuz Kova burcu yorumu
Şans sizin yanınızda! Duygusal ilgi gösterdiğiniz kişiden karşılık alabilirsiniz.
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17 Temmuz Balık burcu yorumu
Sosyal çevrenize düzenleme getiriyorsunuz. Duygularınıza hitap etmeyen kişilerden uzaklaşacaksınız.