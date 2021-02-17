Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

İyi bir dinleyici olun.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Satürn ve Uranüs karesi bugün tetiklenecek. Mevcut durumunuzu gözden geçirin ve bunu iyileştirmek için bazı planlar yapın. Riskli de olsa değişimi kabul etmek çözüm bulmanıza yardımcı olacaktır. Süreç içerisinde yalnız olmadığınızı hatırlamalısınız. Bir şeyleri sürdürülebilirlik kılmak ve geliştirmek için farklı fikirlere de ihtiyacınız var. Çevrenize kulak vermek ve sağduyuyu elden bırakmamak önemli olacaktır. Hal böyle olunca, sürecin sizi öfkelendiren değil geliştiren bir noktaya geldiğine şahitlik edebilirsiniz. Bıkkınlık ve tahammülsüzlük sadece işlerinizi daha da zorlaştıracaktır.

17 Şubat Koç burcu yorumu

Karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bazı konuları abarttığınızı düşünebilir ve sağlıklı karar alamadığınızda süreci uzatabilirsiniz.

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17 Şubat Boğa burcu yorumu

Beklemediğiniz anda gelen bazı şeyler günü geri kalanını daha mutlu yaşamanızı sağlayacak, ilişkinize de ılımlı bir hava katacaktır.

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17 Şubat İkizler burcu yorumu

Partnerinize karşı abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz. Şartların uygun olup olmadığını kontrol etmeden yaptığınız hareketler sizi ve partnerinizi zor durumda bırakabilir.

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17 Şubat Yengeç burcu yorumu

Toplum önünde konuşma yapmanız gereken sosyal olaylarla karşılaşabilirsiniz. İnisiyatif alarak olaylara müdahale etmeniz gerekebilir.

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17 Şubat Aslan burcu yorumu

Yeni bir alanda eğitim almak için kurs araştırması yapabilirsiniz. Hobilerinizi artırmak istemeniz donanımınızı artıracaktır.

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17 Şubat Başak burcu yorumu

Fikir ayrılıkları çözümü zorlaştırıyor olabilir. Hakkaniyetli ve anlayışlı bir konuşma yaparak herkesi memnun edecek sonuçlar ortaya çıkarabilirsiniz.

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17 Şubat Terazi burcu yorumu

Birebir diyalogda olduğunuz kişilere karşı abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Farkında olmadığınız bu durum yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

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17 Şubat Akrep burcu yorumu

Çalışanlarınızın sorunları ile ilgilenebilirsiniz. Dile getirilen şikayetleri incelerken adil bir çalışma ortamı oluşturmak adına yeni bir düzenleme yapmanız gerekebilir.

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17 Şubat Yay burcu yorumu

Çocuklarınız var ise günü onlara ayırabilirsiniz. Mutfakta sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayarak ertelediğiniz filmleri izleyebilirsiniz.

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17 Şubat Oğlak burcu yorumu

Garip bir telaş ve anlamsız bir kaygı içinde olabilirsiniz. İhmal ettiğiniz kişilerle olan ilişkilerinizi telafi etmek adına yeni adımlar atabilirsiniz.

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17 Şubat Kova burcu yorumu

Abartılı cümleler kurabilirsiniz. Kendinizi anlatırken süslü ve bilimsel kelimeler kullanmak yerine daha anlaşılır ve sade kelimeler seçmeniz, size karşı olan düşüncelerin değişmesini sağlayacaktır.

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17 Şubat Balık burcu yorumu

Kendinizi kariyer alanınızda sahip olmak istediklerinizi sorgularken bulabilirsiniz. Haksızlık yapmadan elinizdeki imkanları değerlendirmelisiniz.

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